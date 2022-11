Les marchés financiers indiens sont fermés le 8 novembre pour un jour férié

Les marchés reprendront leurs activités le mercredi 9 novembre.

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en hausse de 0,47% à 18 202,80 lundi, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,39% à 61 185,15. Les deux indices ont clôturé à un sommet de plus de neuf mois. [.BO]

La roupie indienne a bondi de 0,63% pour atteindre un sommet en séance de 81,92 par dollar lundi et a également clôturé à ce niveau, son plus haut depuis le 3 octobre, tandis que le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a terminé à 7,4342%. [INR/] [IN/]

(Salle de presse de Bengaluru)