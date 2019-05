Les marchés financiers ont chahuté Retraites Populaires en 2018

Genève (awp) - L'institution vaudoise de prévoyance Retraites populaires a connu une nette croissance des primes encaissées l'année dernière, portée notamment par le lancement d'un nouveau produit. Les turbulences sur les marchés financiers ont en revanche terni la performance des placements, qui s'est inscrite en négatif.

L'encaissement des primes de prévoyance individuelle et professionnelle a atteint 751 millions de francs suisses, en progression de 11% sur un an, indique lundi Retraites Populaires. L'institution de droit public sans but lucratif a franchi en 2018 la barre symbolique des 200'000 assurés.

Les primes générées par l'offre Rente certaine et le lancement du produit Modulo (3e pilier) ont largement contribué à cette croissance, précise le communiqué.

La clientèle entreprises a progressé pour atteindre 2400 sociétés affiliées.

Retraites populaires a pâti de marchés financiers capricieux, ce qui a fait basculer le rendement des placements à -1,9%. Cette performance est toutefois supérieure aux indices de référence 2018, souligne l'institution vaudoise. Les projets immobiliers et le financement d'infrastructures ont soutenu le résultat des placements.

Le portefeuille de prêts hypothécaires et de crédits construction affichait 634 millions de francs suisses (+4%) à fin 2018.

Pour 2019, Retraites populaires ne fournit aucune prévision chiffrée. L'institution table sur un maintien des difficultés liées à la faiblesse des taux d'intérêts et à la forte volatilité sur les marchés. Dans ce contexte, elle continue à améliorer sa structure des coûts et à diversifier sa stratégie d'investissement.

Cette politique semblait porter ses fruits en ce début d'année. Au 30 avril, la performance des placements atteignait 4,9%.

La société basée à Lausanne a connu récemment des changements dans ses instances dirigeantes. Joël Wagner a intégré le conseil d'administration le 6 février. Eric Birchmeier assume depuis le 1er mars les fonctions de directeur financier et responsable de la division Services.

