Les marchés gardent leur cape d'invincibilité

Le saviez-vous ? Nous avons traversé le 12e marché baissier de l'histoire de l'indice S&P500, depuis sa création en 1926. Un marché est considéré par la théorie financière comme étant baissier à partir du moment où il affiche un recul supérieur à 20% par rapport à ses pics les plus proches. Si le "marché baissier Covid-19" est bien terminé, comme le laisse penser le comportement des investisseurs, il s'agira du sixième plus violent après (dans l'ordre), 1929, 2007, 2000, 1973 et 1968.

Ces données sont rappelées dans un document diffusé hier par Columbia Threadneedle, dans lequel j'ai pioché une autre information intéressante, qui viendra conforter le sentiment des investisseurs. La gestion a dressé un portrait-robot des secteurs les plus prolifiques un an après les trois derniers krachs boursiers. Il apparaît que la Finance, la Consommation discrétionnaire, les Technologies de l'information, l'Industrie et les Matériaux sont les segments qui ont le plus rebondi. Pas vraiment de surprise donc avec ces secteurs cycliques. Mais chaque crise apporte son lot de spécificités. Cette fois, la filière Aéronautique risque de mettre du temps à récupérer. Et la Santé, traditionnellement à la traîne durant les phases de rebond, a des chances de garder le vent en poupe.

En attendant, les marchés financiers ont gardé leur cape d'invincibilité hier, malgré quelques hésitations en Europe, où les indices ont subi un (léger) retour de l'aversion au risque. Aux Etats-Unis, l'ascension a repris avec un Nasdaq 100 qui continue à écraser la concurrence (+1,22% à 10 130 points), emmené par un Microsoft de Gala et un Apple des grands jours. Les deux dossiers pèsent désormais ensemble plus de 3 000 Mds$. Même la boulette de Peter Navarro sur la Chine n'a pas entamé longtemps le moral des troupes. Le conseiller spécial de la Maison Blanche a d'abord déclaré hier que le préaccord commercial avec la Chine était terminé, avant de rétropédaler en affirmant que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Son patron lui-même, Donald Trump, s'est empressé d'annoncer que l'accord est "toujours d'actualité". Mais cette nouvelle, comme les autres, en particulier la poursuite de l'expansion de la Covid-19, n'a pas entamé la confiance des investisseurs.

Le CAC40 gagnait 0,5% à 4974 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

C'est la journée des indices PMI flash de juin, qui vont permettre de jauger de la vigueur de la reprise post-Covid-19, de la France (9h15) aux Etats-Unis (15h45) en passant par la zone euro (10h00). A suivre également outre-Atlantique, les chiffres de l'immobilier neuf et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00).

L'euro est stable à 1,1269 USD. L'once d'or s'échange à 1753 USD. Le pétrole recule à 43 USD pour le Brent et à 40,50 USD pour le WTI. Le rendement du T-Bond 10 ans ressort à 0,71%. Le Bitcoin consolide ses gains de la veille à 9648 USD.

Les principaux changements de recommandations

ArcelorMittal : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 10,30 EUR.

BillerudKorsnäs : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 115 SEK. SEB Equities passe d'acheter à conserver en visant 133 SEK.

Bouygues : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 35 EUR.

Buzzi Unicem : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 24 EUR.

Capgemini : Citigroup reprend le suivi à l'achat en visant 120 EUR.

Carlsberg : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 950 à 1000 DKK.

Credit Suisse : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver en visant 9,50 CHF.

CRH : Société Générale passe d'acheter à conserver.

Deutsche Bank : Kepler Cheuvreux passe de conserver à alléger en visant 6,50 EUR.

Kering : Jefferies reste neutre avec un objectif de cours relevé de 505 à 520 EUR.

Kingfisher : AlphaValue passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 184 à 218 GBp.

LafargeHolcim : Société Générale passe de conserver à acheter.

Moncler : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 36 EUR.

Saint-Gobain : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 34 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Sanofi et Translate Bio étendent leur collaboration pour développer des vaccins à ARNm contre toutes les catégories de maladies infectieuses, complétée par une entrée du Français au capital de l'Américain. Veolia émet 188 M€ de "Panda Bonds" (obligations émises par une entreprise étrangère en Chine) à 3 ans avec un coupon de 3,85%. Christian Dior (LVMH) reprend ses défilés, sans invités au premier rang. Assystem acquiert le fonds de commerce de WhiteQuest. La poste et Nexity signent un partenariat pour "la ville de demain". SES S.A a placé 400 M€ d'obligations 2028 avec un coupon de 2%. Nextedia remporte le budget KFC France. Herige obtient un PGE de 50 M€. MRM repousse de six mois les échéances de ses principaux emprunts bancaires. Biophytis lève 4 M€. Groupe Partouche rouvre ses tables de jeux traditionnels le 22 juin. Ucar, Adomos, Somfy, Kumulus Vape, Egide, Abivax ont communiqué sur leurs assemblées générales respectives. Prismaflex a publié ses comptes.

Dans le monde

Softbank va vendre quasiment la totalité de ses 24% dans T-Mobile US, en plusieurs opérations qui ne représentent pas loin de 30 Mds$. Attendue depuis longtemps la décision d'Apple d'équiper ses Mac avec ses propres processeurs, est tombée hier, mettant fin à une collaboration de 15 ans avec Intel. Selon les informations obtenues par Bloomberg, Wirecard aurait exploré un rapprochement avec Deutsche Bank en 2019. Microsoft va arrêter son service de jeu en streaming, Mixer, le 22 juillet, faute d'un nombre suffisant d'utilisateurs par rapport aux grands concurrents. Le cabinet d'études eMarketer pronostique en 2020 la première baisse des revenus publicitaires et des parts de marché de Google aux États-Unis, au profit de concurrents, en particulier Amazon.com et Facebook. Sans grande surprise, la Commission européenne a démarré une enquête approfondie sur le rachat de Refinitiv par le London Stock Exchange. Chevron devrait reprendre en juillet les exportations de pétrole à partir des opérations qui avaient été mises en sommeil dans le cadre de la coentreprise avec les autorités saoudiennes et koweïtiennes. Gilead va démarrer des essais cliniques sur une version à inhaler de remdesivir contre les conséquences de la Covid-19. Le parc Disney de Tokyo va rouvrir le 1er juillet, a annoncé son opérateur, Oriental Land.

Ça publie. IHS Markit, Cranswick, Naked Wines…

Lectures