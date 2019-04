Bourse de Paris : Les marchés hésitent avant les premiers résultats trimestriels

Les temps forts économiques du jour

Il va se passer pas mal de choses cette semaine dans l'actualité politico-économique. Pour un inventaire rapide, citons un premier ministre chinois en visite en Europe et une AGE chez Nissan (lundi). Des élections législatives en Israël et de nouvelles prévisions du FMI (mardi), un sommet exceptionnel de l'UE sur le Brexit, une décision de la BCE sur ses taux et la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed (mercredi). L'IEA publie ses statistiques pétrolières mensuelles et le Président sud-coréen en visite à Washington (jeudi). Et bien sûr la date théorique du Brexit (vendredi).Au niveau purement politique, les tractations vont continuer au Royaume-Uni sur le Brexit, pendant que Theresa May et ses alliés font la navette entre l'île et le continent pour prendre le pouls de l'UE. Inutile de tirer des plans sur la comète à ce stade, puisque toutes les options semblent encore sur la table. Entre les Etats-Unis et la Chine, les derniers échos sont positifs sur les négociations commerciales. Les deux camps peaufinent les dernières touches d'un texte qui devrait servir de trame à la suite des discussions, dans un climat qui semble plus serein. En Libye, les combats entre le régime et les rebelles s'intensifient et pourraient provoquer des tensions dans le secteur pétrolier. Repsol essuie ce matin les plâtres avec des indications préliminaires sur ses performances. Demain, Sika , et Givaudan prendront le relai, avant LVMH Tesco et Delta Air Lines mercredi. Fastenal Sodexo et Barry Callebaut sont attendus jeudi, avant vendredi les premières grosses financières américaines : JP Morgan et Wells Fargo . Dès la semaine suivante, plus de 40 sociétés de l'indice S&P500 sont sur l'agenda.Les indices européens sont attendus en baisse à l'ouverture.La balance commerciale allemande (8h00) et l'indice Sentix du sentiment des investisseurs européens (10h30) sont les principaux indicateurs de la matinée, mais leur impact est modeste. Aux Etats-Unis, les commandes mensuelles d'usines (16h00) sont attendues en baisse de -0,5% par le consensus.Il ne se passe pas grand-chose entre euro et dollar, avec une paire qui se négocie 1,1229 USD. L'once d'or a grappillé un peu de terrain à 1296 USD (+0,4% ce matin). Le Brent est stable à 70,64 USD, comme le WTI à 63,37 USD, mais gare à la situation en Libye. Le taux du 10 ans américain, à 2,485%, est en légère baisse. L'ascension du Bitcoin se poursuit, avec un cours de 5287 USD ce matin, en progression de 1,7%. Fin mars, la cryptomonnaie cotait encore 3917 USD.