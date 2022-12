Les marchés indiens pourraient connaître une reprise des FPI après le pire effondrement jamais enregistré en 2022 - analystes

Les investisseurs étrangers en portefeuille (FPI) ont vendu pour 1 219,08 milliards de roupies (14,73 milliards de dollars) d'actions indiennes en 2022, jusqu'au 29 décembre, ce qui représente la plus forte baisse des actions indiennes en un an depuis 1993, date à laquelle les données sont disponibles.

La volatilité des actions déclenchée par les hausses de taux à l'échelle mondiale et les préoccupations géopolitiques ont été les principales raisons de la baisse massive des FPI, a déclaré Sumit Pokharna, vice-président de la recherche fondamentale chez Kotak Securities.

GRAPHIQUE : Le selloff des FPI dans les actions indiennes Le selloff des FPI dans les actions indiennes -

Le deuxième plus mauvais selloff des FPI a eu lieu en 2008 à 529,87 milliards de roupies (6,40 milliards de dollars), ce qui a déclenché une chute de 51,79% sur le Nifty 50.

Cette année, cependant, l'indice a fait preuve de résilience et a affiché un gain annuel de plus de 4 %.

GRAPHIQUE : Le Nifty 50 prolonge ses gains pour la septième année consécutive - https://www.reuters.com/graphics/NIFTY-YEAR/YEAR-NIFTY/mopakkrbrpa/chart.png

"La liquidité se déplace définitivement vers l'Inde. Je m'attends à une plus grande accumulation de liquidités en janvier, avant le budget de l'Union", a déclaré Deven Choksey, directeur général de KRChoksey Holdings.

Les fonds étrangers ont acheté pour environ 958,78 milliards de roupies d'actions au cours du second semestre 2022, après avoir été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 2 173,58 milliards de roupies au cours du premier semestre.

Les FPI "restent dans des bunkers jusqu'à ce que les sirènes retentissent" et déverseront des fonds en Inde dès que certains des défis mondiaux s'atténueront, a déclaré M. Pokharna de Kotak.

Les investisseurs institutionnels étrangers se concentreront sur les bénéfices trimestriels, le budget de l'Union indienne et les politiques gouvernementales, à court terme, a-t-il ajouté.

Parmi les secteurs individuels, les FPI ont vendu des actions dans les technologies de l'information, le pétrole et le gaz, et les services financiers, tandis qu'ils sont restés acheteurs nets dans les secteurs des soins de santé, des biens de consommation à rotation rapide et des biens d'équipement, au cours de l'exercice 2022-23.

GRAPHIQUE : Entrées et sorties sectorielles maximales des FPI au cours de l'exercice 23 ; - https://www.reuters.com/graphics/FPI-SECTORAL/SEC-FPI/akpeqqlyzpr/chart.png

LES INVESTISSEURS NATIONAUX PÈSENT DANS LA BALANCE

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur nette de 2 734,60 milliards de roupies en 2022, leur meilleure année depuis que les données sont disponibles en 2008, selon le National Stock Exchange.

GRAPHIQUE : Flux de DII vers les actions indiennes - https://www.reuters.com/graphics/DII-EQUITIES/EQUITIES-DII/xmvjkkdnnpr/chart.png

Les

investisseurs de détail envoient environ 140 milliards de roupies par mois vers les fonds communs d'actions et cela a créé un contrepoids aux flux étrangers, a déclaré Kotak Mahindra Mutual Fund dans sa note sur les perspectives du marché.

Les maisons de courtage internationales s'attendent toutefois à une croissance modérée de l'indice de référence Nifty 50 l'année prochaine. BofA Securities prévoit un bond d'environ 5 % l'année prochaine, tandis que Nomura prévoit un gain de 3 %.

(1 $ = 82,8240 roupies indiennes