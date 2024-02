Les marchés indonésiens ont démarré en force jeudi après que le ministre de la défense, Prabowo Subianto, a proclamé sa victoire à l'élection présidentielle.

L'ancien commandant des forces spéciales Prabowo a obtenu environ 58 % des voix, selon les "décomptes rapides" non officiels de quatre instituts de sondage indépendants, soit plus du double de son adversaire le plus proche, l'ancien gouverneur de Jakarta Anies Baswedan.

Le marché boursier du pays a augmenté de 1,8 % lors de la préouverture du marché, tandis que la roupie s'est renforcée de 0,13 % à 15 570 pour un dollar. (Reportage de Rae Wee ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)