Les marchés indonésiens ont démarré en force jeudi après que le ministre de la défense, Prabowo Subianto, a déclaré sa victoire à l'élection présidentielle, tandis que les investisseurs se sont réjouis de la perspective d'une poursuite de la politique du président sortant, Joko Widodo.

L'ancien commandant des forces spéciales Prabowo a obtenu environ 58 % des voix lors de l'élection de mercredi, selon les "décomptes rapides" non officiels de quatre instituts de sondage indépendants, qui se sont révélés exacts lors d'élections antérieures.

Le résultat officiel est attendu pour le 20 mars au plus tard.

Une coalition de partis soutenant Prabowo a obtenu environ 43 % des voix, selon les décomptes officieux des élections législatives, tandis qu'une alliance soutenant Anies a obtenu 29 % des voix, ce qui indique qu'un éventuel gouvernement Prabowo pourrait bénéficier d'un soutien parlementaire solide.

Les actions indonésiennes ont augmenté de plus de 2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus d'un mois jeudi, tandis que la roupie s'est raffermie d'environ 0,3 % pour toucher un sommet d'un mois de 15,545 pour un dollar. Les marchés étaient fermés lors de la session précédente pour les élections.

"La victoire par un seul tour signifie que l'incertitude politique est levée, et il y aura une continuité attendue du programme de Jokowi - basé sur les promesses de la campagne", a déclaré Handy Yunianto, un analyste chez Mandiri Sekuritas. "Selon nous, il s'agit d'un élément positif à court terme pour le marché des capitaux.

Les élections les plus importantes au monde en une seule journée ont vu près de 259 000 candidats et 18 partis se disputer 20 600 postes dans l'archipel de 17 000 îles, bien que tous les regards soient tournés vers la présidence et le sort de l'héritage de Jokowi après une décennie à la tête du pays.

Prabowo bénéficie du soutien tacite du très populaire président, qui a misé sur son ancien rival comme candidat de la continuité, renforcé par l'inclusion du fils du président, Gibran Rakabuming Raka, comme colistier de Prabowo. (Reportage de Rae Wee et Fransiska Nangoy ; Rédaction de Himani Sarkar)