Les marchés modérément dans le vert, confiants quant à l'inflation

Paris (awp/afp) - Les marchés évoluaient en petite hausse dans le sillage d'un nouveau record à Wall Street la veille, relativisant la publication d'une inflation américaine supérieure aux attentes en se rangeant derrière les banques centrales pour n'y voir qu'un phénomène éphémère.

Vers 11h10, les indices européens évoluaient dans le vert pour conclure une semaine globalement sans lustre. Paris avançait de 0,44%, Londres de 0,53% tandis que Francfort (+0,09%) et Milan (+0,02%) choisissaient le statu-quo.

La tendance n'a pas été plus marquée en Asie: l'indice vedette Nikkei a stagné (-0,03%), Hong Kong a pris 0,36% et Shanghai 0,33% alors qu'à Wall Street, l'indice élargi S&P 500 et le Nasdaq ont brillé la veille.

Toutefois, "la réunion de la Banque centrale européenne et les données d'inflation américaine n'ont pas permis de redynamiser les marchés boursiers", observe Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la consommation en mai a accéléré à 5% sur un an, au plus haut depuis 13 ans. Sur le mois, elle s'est établie à +0,6%, un peu plus que les prévisions de +0,4% des analystes.

La plupart des experts reconnaissent qu'une part importante de la montée des prix est due à des effets de base en lien avec les baisses de prix du début de la pandémie mais que d'autres facteurs plus durables font aussi monter les prix.

Mais pour l'heure, constate Michael Hewson, analyste de CMC Markets, "les investisseurs semblent écarter ces préoccupations", comme en témoigne la détente des taux sur le marché de la dette des Etats, qui contribue à renforcer les marchés actions.

Habituellement, une accélération des prix à la consommation provoque un mouvement de vente des obligations ce qui fait monter leurs taux, mais au lieu de cela, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans se repliaient, à 1,4384% au plus bas depuis début mars.

Pour Tangi le Liboux, "le marché obligataire est tellement sous l'emprise de la Fed qu'il n'est plus en mesure de s'ajuster comme il le devrait" mais il "retrouvera un certain degré de liberté" dès lors que la Fed réduira le rythme de ses rachats d'actifs, une mesure de soutien à l'économie garantissant la fluidité des marchés financiers.

La plupart des intervenants de marchés considèrent que la Fed maintiendra sa politique accommodante mercredi prochain à l'issue de sa réunion et que des discussions sur le ralentissement de ses achats d'actifs n'interviendront pas avant son symposium de Jackson Hole en août.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) n'a réservé aucune mauvaise surprise jeudi, maintenant ses taux inchangés, relevant ses prévisions de croissance et d'inflation tout en répétant ne pas croire à un dérapage durable des prix.

Les investisseurs garderont un oeil sur le sommet du G7 qui tient ce week-end en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où il sera question de la redistribution d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid et d'urgence climatique.

Deutsche Bank en baisse

Le titre (-3,23% à 11,51 euros), se traînait en queue de Dax, continuant de reculer au lendemain de déclarations de son directeur financier chiffrant à 300 millions d'euros l'impact d'un arrêt récent de la Cour fédérale sur les frais bancaires.

Morrisons face à sa politique de rémunération

Le titre de la chaine de supermarchés prenait 0,69% à 176,05 pence. Le groupe a fait l'objet d'un vote d'actionnaires opposé à 70% à la rémunération de ses dirigeants lors de son assemblée générale annuelle.

Les VTC chinois visent Wall Street

L'application chinoise de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Didi Chuxing a déposé jeudi un formulaire auprès du gendarme boursier américain, la SEC, en vue d'une prochaine entrée à la Bourse new-yorkaise.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

La demande mondiale de pétrole devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de 2022, en contradiction avec les efforts nécessaires pour contenir le réchauffement du climat, prédit l'Agence internationale de l'énergie (AIE) vendredi.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août montait de 0,21% à 72,66 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet avançait de 0,14% à 70,39 dollars.

L'euro cédait 0,11% face au billet vert, à 1,2161 dollar vers 09H40 GMT.

Le bitcoin prenait 1,91% à 37.195 dollars.

afp/ck