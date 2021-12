Les marchés mondiaux confirment leur hausse après les banques centrales

Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux progressaient nettement jeudi après-midi, confirmant leurs gains de la matinée après les annonces de la Banque centrale européenne.

Les places européennes restaient en nette hausse après une ouverture en fanfare portée par les prises de position de la Réserve fédérale américaine. Paris prenait 1,10%, Francfort 1,18%, Londres 0,97% et Milan 0,57% vers 14H35 GMT.

L'Asie a aussi été à la fête: Tokyo a gagné 2,13%, retrouvant son niveau d'avant le choc causé par la découverte du variant Omicron fin novembre.

Après avoir grimpé à l'issue de la réunion de la Fed mercredi, Wall Street, était hésitante dans les premiers échanges jeudi. Le Dow Jones prenait 0,27% et le S&P500 0,09%, tandis que le Nasdaq cédait 0,23%.

Les indices boursiers ont maintenu leur progression après l'annonce par la BCE de l'allègement de son dispositif de soutien à l'économie, malgré la propagation du variant Omicron, actant comme prévu la fin, après mars 2022, de ses achats d'actifs lancés pour faire face aux conséquences de la pandémie dans le cadre d'un dispositif d'urgence ("PEPP").

L'institution a précisé qu'elle se gardait la possibilité de reprendre ces achats au titre du PEPP compte tenu de "l'incertitude" sur l'évolution de la pandémie, et prévu une enveloppe d'achats supplémentaires après mars.

Une hausse des taux en 2022 reste "très improbable", a répété la présidente Christine Lagarde.

La BCE prévoit un retour de l'inflation sous les 2%, son objectif à moyen terme, dès 2023.

La surprise est venue de la Banque d'Angleterre, la première des pays du G7 à relever son taux directeur depuis le début de la pandémie, à 0,25%.

Mercredi, la Fed a décidé d'accélérer le ralentissement de ses rachats d'actifs et entrouvert la porte à une hausse de ses taux d'intérêt, principal outil pour juguler à terme l'inflation encore plus forte qu'en zone euro, à 6,8% sur un an en novembre.

"La Fed a vraiment dû démontrer qu'elle était prête à agir plus rapidement et à aller plus loin que prévu pour resserrer sa politique monétaire, car elle a pris du retard ces derniers mois", a noté James McCann, chef économiste adjoint d'Abrdn.

Sur le marché obligataire, les taux souverains restaient stables, ceux des pays européens revenant vers l'équilibre après avoir progressé dans les minutes qui ont suivi les annonces de la BCE.

EDF vérifie ses centrales et chute

A Paris, EDF chutait de 13,73% à 10,24 euros, après avoir abaissé ses prévisions à la suite de la fermeture d'une centrale nucléaire pour vérification d'éventuels défauts sur son circuit de refroidissement de secours.

Des contrôles sur les autres réacteurs nucléaires français "pourraient s'avérer nécessaires", a aussi jugé l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Airbus vs Boeing

Airbus (+3,27% à 103,26 euros) tirait la place parisienne après avoir gagné les faveurs de la compagnie aérienne Qantas pour le renouvellement de sa flotte moyen-courrier, au détriment de Boeing (+0,88% à 197,15 dollars).

Les financières britanniques brillent

Les valeurs financières à Londres ont grimpé après l'annonce de la Banque d'Angleterre sur le relèvement de taux d'intérêt.

Le gestionnaire d'actifs Hargreaves Lansdown bondissait de 5,06% à 1.370 pence, suivi de près par Lloyds Banking Group (+4,21% à 46,22 pence) et Barclays (+3,24% à 182,20 pence).

Le pétrole et l'euro montent, le bitcoin en baisse

Les cours du pétrole étaient bien orientés, au lendemain de l'annonce de la réduction plus forte qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) avec échéance en janvier prenait 0,92% à 71,52 dollars alors qu'à Londres, le Brent pour livraison en février avançait de 0,72% à 74,41 dollars vers 14H35 GMT.

L'euro, qui a progressé mercredi contre le billet vert après la réunion de la Fed, montait de 0,41% à 1,1336 dollar.

Le bitcoin perdait 1,03% à 48'680 dollars.

