Les marchés mondiaux du plomb et du zinc raffinés devraient être excédentaires en 2023 et 2024, a déclaré lundi le Groupe d'étude international du plomb et du zinc (ILZSG).

L'offre mondiale de plomb métal raffiné dépassera la demande de 35 000 tonnes métriques en 2023. En 2024, un excédent de 52 000 tonnes est attendu, a déclaré l'ILZSG.

La production de plomb affiné devrait augmenter dans un certain nombre de pays en 2023, en particulier en Australie, en Chine et en Inde, et l'offre mondiale devrait augmenter de 2,7 % pour atteindre 12,84 millions de tonnes.

L'offre de plomb devrait augmenter de 2,3 % pour atteindre 13,14 millions de tonnes l'année prochaine. En 2024, l'offre de métal devrait augmenter en Australie, en Bulgarie, en Chine, en Inde, en Italie, au Japon, en Corée du Sud et dans les Émirats arabes unis, selon l'ILZSG.

La demande de plomb métal affiné devrait augmenter de 1,1 % pour atteindre 12,80 millions de tonnes cette année et de 2,2 % pour atteindre 13,08 millions de tonnes en 2024.

La demande chinoise de plomb devrait augmenter de 1,9% cette année, a ajouté ILZSG, soutenue par une augmentation de la production de batteries plomb-acide qui a grimpé de 13,4% au cours des sept premiers mois de 2023.

Le zinc devrait connaître un excédent de 248 000 tonnes en 2023 et de 367 000 tonnes en 2024.

La demande mondiale de zinc raffiné devrait augmenter de 1,1% à 13,59 millions de tonnes en 2023 et de 2,5% à 13,93 millions de tonnes en 2024.

La production mondiale de zinc métal raffiné devrait augmenter de 3,7% à 13,84 millions de tonnes en 2023, et de 3,3% à 14,30 millions de tonnes en 2024, principalement en raison d'une augmentation substantielle en Chine, a déclaré le groupe. (Reportage de Brijesh Patel et Anushree Mukherjee à Bengaluru, édition de Mark Potter)