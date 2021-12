Les marchés mondiaux en 2021 : Reprises, reflation et boules de démolition

La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires a fait grimper l'inflation en flèche, ce qui a ébranlé les marchés obligataires, tandis que la Chine a vu des pertes de 1 000 milliards de dollars dans ses secteurs technologiques et immobiliers de poids.

Pour couronner le tout, la Turquie a quitté la 2021 dans le chaos monétaire, le bitcoin et les crypto-monnaies se sont écrasés, les petits traders ont donné une raclée à certains fonds spéculatifs et, bien que le vert soit devenu courant, le pétrole et le gaz ont été les grands gagnants, avec des hausses de plus de 40 % et 50 %.

1/DES ACTIONS JUSQU'À CE QUE VOUS TOMBIEZ

L'indice mondial MSCI des 50 pays a gagné 10 000 milliards de dollars supplémentaires, soit 13 %, grâce aux signes de reprise du COVID et au torrent de mesures de relance des banques centrales qui n'a cessé de couler.

Il y a cependant eu quelques différences frappantes. Wall Bourse est en hausse de 23 %, mais près de 65 % des gains du Nasdaq (3 780 titres) sont dus à cinq titres seulement : Microsoft, Google, Apple, Nvidia et Tesla, selon les calculateurs de la Bank of America.

Les banques européennes ont connu leur meilleure année depuis plus de dix ans avec un gain de 33 %, mais les actions des marchés émergents ont perdu un malheureux 7 %, avec en tête un plongeon de 30 % des valeurs technologiques chinoises cotées à Hong Kong, touchées par les mesures prises par Pékin pour limiter leur influence.

"Nous pensons que les actions américaines sont absolument folles", a déclaré Tommy Garvey, membre de l'équipe d'allocation d'actifs du gestionnaire d'actifs GMO, ajoutant que les évaluations dans la plupart des autres parties du monde étaient également chères. (Graphique : Les actions mondiales ont vu leur valeur augmenter de 10 000 milliards de dollars en 2021,

2/LE PÉTROLE S'EMPARE DU BUTIN

Les marchés des produits de base ont connu une période faste alors que les économies les plus gourmandes en ressources naturelles du monde ont tenté de revenir à une certaine normalité. Les gains respectifs de 40 et 50 % pour le pétrole et le gaz naturel sont les meilleurs depuis cinq ans et ont laissé les prix bien au-dessus des niveaux pré-pandémiques.

Le principal métal industriel, le cuivre, a atteint un niveau record en avril et a fait un bond de près de 25 % pour la deuxième année consécutive. Le zinc a connu une progression similaire, tandis que l'aluminium a gagné 40 % au cours de sa meilleure année depuis 2009.

Le métal précieux qu'est l'or a baissé, mais les marchés agricoles ont prospéré : le maïs a augmenté d'un quart, le sucre de 20 % et le café de 67 %. (Graphique : pétrole, or, bitcoin, café et actions,

3/ DES OURS DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE

Les mesures de répression prises par la Chine à l'encontre de ses grandes entreprises en ligne, combinées à la crise du secteur immobilier, ont fait disparaître plus de mille milliards de dollars de ses marchés cette année.

Alibaba, l'équivalent chinois d'Amazon, a chuté de près de 50 %. L'indice du dragon doré, qui regroupe les actions chinoises cotées aux États-Unis, a chuté de 40 %, tandis que le constructeur immobilier Evergrande vient de connaître la plus grosse défaillance de son histoire.

Le marché chinois des obligations à haut rendement, ou "junk bonds", s'est effondré, perdant environ 30 %. Les obligations des sociétés immobilières représentent 67 % de l'indice principal ICE des obligations à haut rendement chinoises...

"Si les ventes de logements continuent de chuter au rythme actuel, le PIB (chinois) pourrait facilement être amputé de 1 % supplémentaire", a averti Sailesh Lad, responsable de l'activité Fixed Income des marchés émergents chez AXA Investment Managers. (Graphique : Les actions chinoises malmenées par la répression de Pékin,

4/obligations - pas le moment d'acheter

L'inflation galopante et le fait que les grandes banques centrales commencent à fermer les robinets à monnaie ont rendu l'année difficile pour les marchés obligataires.

Les Treasuries américains - la référence mondiale pour les investisseurs en dette publique - devraient enregistrer une perte de 2 %, leur premier résultat rouge depuis 2013, tandis que la chute de 8 % de l'euro cette année signifie que les Bunds allemands ont perdu plus de 9 % en dollars.

Du côté positif, la tranche la plus risquée des obligations de pacotille d'entreprises - celles notées CCC et moins - a gagné environ 10 % tant aux États-Unis qu'en Europe.

Les obligations indexées sur l'inflation se sont également bien comportées, sans surprise, les TIP américains rapportant 5 %, les équivalents en euros 7 % et les linkers britanniques 6 % (graphique) : Rendements négatifs pour la plupart des principaux marchés obligataires en 2021, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/myvmnalbapr/returnsdec21.PNG)

LA FOLIE DES 5/MEMES

Les commerçants de détail ont pris d'assaut la Bourse cette année, entraînant des mouvements spectaculaires et des volumes de transactions énormes sur les actions dites "mèmes".

Les actions de GameStop ont augmenté de près de 2 500 % en janvier, mais après avoir rendu une grande partie de leurs gains, elles termineront l'année en hausse de 730 %. AMC Entertainment, un autre favori des mèmes, est toujours en hausse d'environ 1 350 % sur l'année, alors qu'il avait atteint 3 200 % début juin.

Tesla, doyen du secteur des voitures électriques, a récupéré après un dérapage en début d'année. Mais d'autres fonds ou actions liés à l'innovation - tels que l'ARK Innovation Fund et certaines actions du secteur de l'énergie solaire, les actions BioTech et les sociétés d'acquisition à finalité spécifique ou SPAC - sont en baisse de 20 à 30 %. (Graphic : Meme madness,

6/LA TURQUE PREND UN BAIN

Les effondrements de la livre turque ne sont guère rares de nos jours, mais l'explosion de cette année a été spectaculaire, même par rapport à ses normes.

Les choses ont commencé à mal tourner en mars lorsque l'ennemi déclaré des taux d'intérêt, le président Tayyip Erdogan, a remplacé un autre gouverneur de la banque centrale. Mais la situation s'est encore aggravée depuis que le nouveau directeur de la banque a commencé à réduire les taux en septembre.

La situation a rebondi cette semaine, le gouvernement ayant esquissé un autre plan peu orthodoxe pour limiter la douleur, mais la lire est toujours en baisse de plus de 40 % sur l'année et les obligations du gouvernement ont été martelées. (Graphic : Turkey's turbulent 2021,

7/PALPITATIONS LIÉES À L'INFLATION

Une poussée de l'inflation est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs en 2021, car la pandémie a perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale et a rendu difficile la satisfaction de la demande pour tout, des puces électroniques aux chips.

L'inflation américaine ayant atteint son niveau le plus élevé depuis les années 1980, la Réserve fédérale a annoncé ce mois-ci qu'elle mettrait fin plus tôt que prévu à ses achats d'obligations liés à la pandémie, et la Banque d'Angleterre est devenue la première banque centrale du G7 à relever ses taux d'intérêt depuis l'épidémie de COVID.

D'autres grandes banques centrales devraient suivre l'année prochaine, mais certains des principaux marchés émergents sont déjà bien avancés dans le processus. (Graphique : L'inflation mondiale a bondi en 2021,

8/DES MARCHÉS SUBMERGÉS

Les investisseurs avaient de grands espoirs pour les marchés émergents au début de l'année, mais c'est presque le contraire qui s'est produit. Les difficultés de la Chine et la persistance de la COVID ont fait perdre 7 % aux actions des marchés émergents, ce qui semble encore pire si on le compare à la hausse de 13 % de l'indice mondial et au bond de 23 % de Wall Bourse.

Les obligations d'État des pays émergents libellées en monnaie locale se sont également mal comportées, perdant 9,7 %. Les obligations libellées en dollars se sont un peu mieux comportées, notamment dans les pays producteurs de pétrole, mais l'indice des devises EM de J.P. Morgan, qui exclut le yuan chinois, a perdu près de 10 %.

"La Chine a été la grande histoire de l'année", a déclaré Jeff Grills, responsable de la dette des marchés émergents chez Aegon Asset Management, ajoutant que l'année prochaine, tout dépendra probablement de la rapidité et de l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt et de la tenue de la croissance. (Graphique : Global FX in 2021,

9/CRYPTO ÉCRASE TOUT

Un bitcoin à près de 70 000 dollars, des "memecoins" valant des milliards de dollars, une super cotation à Wall Bourse et une vaste répression chinoise : L'année 2021 a été la plus folle pour les cryptomonnaies, même selon les normes du secteur.

Le bond de près de 70 % du bitcoin peut sembler dérisoire par rapport à la hausse de 300 % de l'année dernière, mais cela s'est produit en dépit d'une répression chinoise en mai qui a vu son prix diminuer de près de moitié.

Le dogecoin, un jeton numérique lancé en 2013 en tant que spin-off du bitcoin, s'est envolé de plus de 12 000 % depuis le début de l'année pour atteindre un sommet historique en mai, avant de chuter de près de 80 % à la mi-décembre.

Les jetons non fongibles (NFT) - des chaînes de code stockées sur la blockchain qui représentent une propriété unique d'art numérique, de vidéos ou même de tweets - ont également explosé dans le grand public. Un collage numérique de l'artiste américain Beeple s'est vendu près de 70 millions de dollars chez Christie's en mai, ce qui en fait l'une des trois pièces les plus chères d'un artiste vivant jamais sol

d aux enchères. Graphique : Des pics et des creux : Les montagnes russes du bitcoin en 2021,



10/RÊVE VERT

Le rêve de passer au vert est resté sur le devant de la scène cette année. L'émission d'obligations vertes devrait connaître une nouvelle année record, avec près d'un demi-billion de dollars.

La

version "ESG" de l'indice phare des actions mondiales de MSCI a augmenté de plus de 2 % par rapport à la version standard, tandis que l'indice des actions les plus respectueuses de l'environnement en Chine a bondi de plus de 40 %, alors que d'autres secteurs se sont effondrés.