Les marchés monétaires estiment qu'il y a une chance sur deux pour que la BCE augmente de 50 points de base en juillet.

Le gouverneur de la banque centrale néerlandaise et décideur de la BCE, Klaas Knot, a déclaré mardi que la banque devrait garder la porte ouverte à une hausse de 50 points de base si les données à venir suggéraient que l'inflation "s'élargit davantage ou s'accumule".

Le discours de Klaas Knot a modifié les attentes du marché et, vendredi, les traders ont fixé le prix d'une hausse de 36 points de base d'ici juillet. Cela suggère qu'une hausse de 25 points de base est entièrement prévue et que la probabilité d'une hausse supplémentaire de 25 points de base est d'environ 50 %.

"Même si (celle de Knot) est un point de vue minoritaire à la BCE, je pense que nous pouvons maintenant considérer que 25 points de base lors de cette réunion sera le minimum", a déclaré Antoine Bouvet, stratège senior des taux chez ING.

L'augmentation des paris sur une hausse de 50 points de base a également entraîné une hausse de 16 points de base du rendement à deux ans en Allemagne cette semaine, selon les prix de Tradeweb.

La hausse beaucoup plus importante du rendement à deux ans par rapport au rendement à 10 ans a fortement rétréci la courbe des taux de 11 pb cette semaine, dans le plus grand mouvement depuis l'apogée de la pandémie COVID-19 en mars 2020, a montré Tradeweb.

Vendredi, elle se situait autour de 60 pb, tout juste à côté du niveau le plus plat depuis fin février.

Alors que l'aplatissement de la courbe des taux du Trésor américain a été un thème important cette année, avec une brève inversion en mars, la raideur de la courbe allemande a longtemps laissé les analystes perplexes, compte tenu des perspectives de croissance plus faibles dans la zone euro.

Jens Peter Sorensen, analyste en chef à la Danske Bank, a vu l'aplatissement comme le résultat "des attentes croissantes que la BCE concentre les hausses de taux en début de période, comme nous l'avons vu aux États-Unis."

Si les craintes concernant la croissance se poursuivent, cela devrait maintenir les rendements à long terme à un niveau bas, tandis que les banques centrales maintiendront la pression sur les rendements à court terme, a déclaré M. Sorensen.

Sur le marché élargi, les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté après deux jours de fortes baisses accompagnées d'une déroute des marchés boursiers, les craintes de croissance revenant au premier plan. Les rendements évoluent de manière inverse aux prix.

Le rendement de l'obligation italienne à 10 ans a bondi et à 1457 GMT, il était en hausse de 8 points de base à 2,985 % . Pendant ce temps, l'écart entre le rendement des obligations italiennes et allemandes à 10 ans a dépassé les 200 pb pour la première fois depuis plus d'une semaine.

Les actions européennes se sont redressées vendredi après que la réduction par la Chine d'une référence de prêt clé pour soutenir une économie ralentie ait stimulé le sentiment de risque, mais ont perdu certains gains vers la fin de la session.

S'éloignant des sommets précédents où il était en hausse de 6 points de base, le rendement des obligations allemandes à 10 ans - la référence pour la zone euro - était en hausse de 1 point de base à 1456 GMT, à 0,95%. Il avait chuté de 12 pb entre mercredi et jeudi.

La confiance des consommateurs de la zone euro a augmenté de 0,9 point en mai par rapport au chiffre d'avril, selon les chiffres publiés vendredi après-midi. La Commission européenne a déclaré qu'une estimation flash a montré que le moral des consommateurs de la zone euro s'est amélioré à -21,1 ce mois-ci, contre -22,0 en avril.