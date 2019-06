Bourse de Paris : Les marchés montent, Fiat rompt les fiançailles avec Renault

Après avoir repris plus de 2% mardi, les trois principaux indices américains ont encore progressé de 0,8% hier en profitant des commentaires accommodants de la Réserve Fédérale. Il sera encore question de banque centrale aujourd'hui, mais de Banque centrale européenne. L'institution se réunit à Vilnius pour ajuster sa politique monétaire. Les taux ne devraient pas bouger, sauf surprise, mais la BCE aura l'occasion de préciser les contours du nouveau plan de financement des banques commerciales (TLTRO). Si la Fed a reconstitué une partie de son arsenal et peut s'appuyer sur une économie dynamique, ce n'est pas le cas de son homologue, avec ses taux planchers, une croissance de la zone euro chancelante et des perspectives d'inflation qui s'éloignent de l'objectif. Les commentaires de Mario Draghi sont très attendus.Dans le reste de l'actualité économique, Donald Trump estime que les pourparlers avec le Mexique sur les migrations ne vont pas suffisamment vite. Si aucune avancée n'est obtenue, une première surtaxe de 5% sur les exportations mexicaines s'appliquera dès lundi, avant un accroissement mensuel jusqu'à 25% en octobre, si rien ne se passe d'ici là.En Europe, le retrait, par Fiat Chrysler , de son offre de mariage avec Renault fait jaser ce matin. Les deux constructeurs blâment, chacun à leur façon, l'Etat français. Toutefois, au regard de la volonté affichée par les deux managements d'envisager un rapprochement, cette affaire n'en restera pas forcément là. Bercy a précisé ce matin que tous les compteurs étaient au vert pour la poursuite des discussions, sauf le soutien explicite de Nissan Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre tôt ce matin . Les indices asiatiques évoluent en ordre dispersé.En Europe, les commandes d'usines allemandes (8h00) précèdent la seconde lecture du PIB européen du 1trimestre (11h00) et la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (13h45), que Mario Draghi commentera en conférence de presse à partir de 14h30. Aux Etats-Unis, les indicateurs avant-coureurs des statistiques officielles de l'emploi en mai (dévoilées vendredi) se poursuivent avec l'étude Challenger (13h30). Elle sera suivie des données hebdomadaires sur le marché du travail (14h30). En soirée, le membre de la Fed John Williams prononcera une allocution (19h00) dans laquelle les financiers espèrent trouver des intonations aussi accommodantes que celles du patron de la Fed, Jerome Powell, hier.L'euro se stabilise à 1,1230 USD, comme l'once d'or à 1331 USD. En dépit d'un léger rebond ce matin, le pétrole reste sous pression, avec un Brent à 70,75 USD et un WTI à 51,79 USD. Le rendement du 10 ans américain est en baisse à 2,112%. Le Bitcoin grappille 1% à 7860 USD.

L’actualité des sociétés

Le conseil d'administration de Fiat Chrysler a retiré "avec effet immédiat" cette nuit son offre de mariage avec Renault , blâmant les "conditions politiques" en France pour expliquer cette décision, tout en restant persuadé du bien-fondé d'un rapprochement. Comme le Transalpin a salué le travail du président et le CEO du constructeur français, c'est clairement vers Bercy que les critiques se tournent, mais le Ministère estime qu'il manquait le soutien de Nissan. Le Crédit Agricole présente aujourd'hui son nouveau plan stratégique. A l'horizon 2020, le groupe prévoit 5 milliards d'euros de bénéfice net part du groupe pour l'entité cotée, et un ratio CET1 de plus de 11% pour CASA et de plus de 16% pour le Groupe Crédit Agricole dans son ensemble. Publicis et Arkema ont placé, chacun de leur côté, des obligations. Eurovia ( Vinci ) remporte un contrat pour la rénovation d’une voie de chemin de fer à l’Est de Prague. bioMérieux augmente sa participation dans Hybiome de 54% à 67%. Euronext a connu une baisse de 14% de ses transactions quotidiennes moyennes en valeur au mois de mai sur ses marchés cash. Drone Volt livre deux Hercules 5 à une agence gouvernementale américaine. AB Science publie le compte rendu de sa dernière conférence téléphonique de présentation stratégique. Pharmagest finalise son entrée au capital de la société italienne Pharmathek. Transgene publie des données additionnelles confortant l'intérêt de TG4001 et TG6002. Visiomed fait du teasing sur ses revenus semestriels. Gaussin signe un contrat-cadre avec UPS. Jérôme Seydoux se fait remplacer par Ardavan Safaee au conseil de l' Olympique Lyonnais Media 6 a publié ses comptes. Ford devrait annoncer aujourd'hui la fermeture de son usine de moteurs de Bridgend, au Pays de Galles, selon des sources syndicales. General Electric a des soucis avec le GE9X, qui doit motoriser le gros porteur B777X de Boeing . La Chine a accordé des licences 5G à ses principaux opérateurs, dont China Telecom China Mobile et China Unicom Amazon.com disposera dans les mois à venir de drones capables de livrer en 30 minutes, sans préciser sur quel marché. DWS et Carlyle seraient proches de déposer une offre sur le groupe britannique de transport Arriva, propriété de Deutsche Bahn, a appris Reuters. ProsiebenSat.1 et RTL ont créé une coentreprise dédiée à un ciblage plus précis du public par leurs annonceurs. Le spécialiste des vélos d'appartement Peloton en lice pour entrer à Wall Street. Brown-Forman , pénalisé par les surtaxes européennes frappant son Jack Daniel's, craint l'impact des barrières tarifaires au Mexique sur la tequila. Auto Trader et D'Ieteren