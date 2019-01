Bourse de Paris : Les marchés montent, malgré la zizanie à Londres

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Il n'y a pas eu de miracle pour Theresa May : le projet de Brexit que son gouvernement a mis des mois à négocier avec Bruxelles a été retoqué à la Chambre des Communes. Et sévèrement, puisque le vote s'est soldé par 432 voix contre pour 202 voix pour, un scénario encore pire que ce qui avait été imaginé.. Elle devrait être débattue dès aujourd'hui (débat à partir de 14h00 et vote vers 20h00). Il sera temps, à l'issue de ce vote, d'examiner les différentes options qui s'offrent à l'exécutif outre-Manche. A court terme, l'hypothèse la plus probable est queDans le reste de l'actualité,. Près de 800 000 employés fédéraux ne sont plus payés depuis 25 jours. La situation commence à être visible dans les chiffres économiques. Le patron de la Fed de Kansas City, pourtant plutôt faucon que colombe, a estimé qu'une pause est nécessaire dans le cycle de resserrement monétaire. En Europe, Mario Draghi a concédé que les évolutions économiques récentes dans la zone euro sont moins favorables que prévu. Les autorités chinoises multiplient les signaux positifs pour l'économie, en dépit de statistiques médiocres : cela laisse penser aux investisseurs que. Enfin, sur le front des négociations commerciales entre Chine et Etats-Unis, Donald Trump a réitéré son sentiment positif, mais un sénateur Républicain proche des discussions s'est montré plus prudent.Il y aura une nouvelle série de publications de financières américaines aujourd'hui : Bank of America BlackRock et Charles Schwab notamment. En Europe, Tullow Oil Pearson et Cineworld sont attendus.Le calendrier du jour démarre avec la publication des derniers chiffres de l'inflation allemande (8h00). A 10h15, le patron de la Banque d'Angleterre Mark Carney doit intervenir devant une commission parlementaire, avant à 10h30 la publication de l'inflation britannique. Aux États-Unis, les prix à l'importation seront publiés à 14h30, avant l'indice des prix immobiliers NAHB à 16 heures. Les investisseurs prendront aussi connaissance à 16h30 des derniers stocks pétroliers hebdomadaires, puis enfin, à 20h00, du dernier Livre Beige de la Fed.L'euro a reculé à 1,1409 contre dollar. L'once d'or est quasiment stable à 1 289 USD, tandis que le pétrole est plutôt haussier, juste au-dessus des 52 USD pour le WTI, et à 60,70 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'état à 10 ans américaine atteint 2,709%. Le Bitcoin une se négocie 3616 USD (0,3%).