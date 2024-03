Les valeurs technologiques et le Japon montent. La Chine hésite. La Fed est sur la touche. Bienvenue en 2023. Plus sérieusement, le début d'année 2024 est toujours très favorable pour les actions, alors que les ultimes publications de résultats 2023 des grandes entreprises sont en train de tomber. La dernière séance de la semaine, qui est aussi la première du mois de mars, verra s'accumuler quelques statistiques importantes.

Comme je le disais hier sans prendre aucun risque ou presque, les indices boursiers ont poursuivi leur fuite en avant en février. Le début d'année 2024 est donc particulièrement porteur. Assez classiquement, janvier a été marqué par une hausse, comme les statistiques le suggèrent. Mais février n'a pas connu son coup de mou habituel (c'est le second mois qui baisse le plus statistiquement en bourse). Du coup le démarrage 2024 est vraiment solide. Parmi les marchés qui affrontent une inflation à peu près normale, c'est le Nikkei 225 japonais qui confirme son statut de chouchou des investisseurs, avec un gain de 17% en deux mois. En Europe, si l'on exclut le gagnant 2024 pour dopage au Wegovy (+11% pour l'OMX Copenhague avec Novo Nordisk), c'est encore une fois la Grèce, comme l'année dernière, qui brille (+10,7%). L'AEX néerlandais, biberonné à ASML, n'a pas démérité (+7,8%). Les gros indices continentaux (DAX et CAC40) ont gagné 5%, ce qui suffit à les propulser en terra incognita.

Aux Etats-Unis, le bilan est solide lui aussi, avec des gains pour la dernière journée du mois, et des indices qui restent au contact de leurs records récents. La technologie emporte toujours tout sur son passage, avec en symbole Nvidia, la star des processeurs graphiques cruciaux pour l'intelligence artificielle. Le titre a gagné 1,9% hier pour terminer à 791,10 USD, nouveau record en clôture (il était monté en séance à 824 USD le 23 février). L'engouement autour du dossier est tel que les financiers se demandent si le groupe ne pourrait pas venir tailler des croupières à Apple et Microsoft en matière de capitalisation. Il reste quand même une marge à 850 Mds$ pour la première et à 1 100 Mds$ pour la seconde, mais Nvidia, qui pèse un peu moins de 2000 Mds$ actuellement, est le dossier de tous les superlatifs, alors pourquoi pas. J'ajoute que tous les dossiers liés aux puces sont en apesanteur actuellement, à l'image d'Advanced Micro Devices qui a pris 9% hier, pendant que Marvell s'adjugeait 6%. Attention quand même, il vaut mieux être du bon côté de la barrière dans le secteur : les plongeons d'Aixtron et d'AMS-Osram hier rappellent qu'on ne gagne pas à tous les coups.

Pour terminer ce bilan, il faut souligner que ce démarrage en trombes 2024 fait suite à deux mois de hausse pour terminer 2023. Cela fait donc quatre mois consécutifs de progression pour les marchés actions.

La dernière séance de la semaine est marquée par les statistiques macroéconomiques, en particulier les indicateurs d'activité PMI manufacturiers définitifs du mois de février. Ceux du Japon et de la Chine sont déjà tombés cette nuit. Le secteur industriel nippon est toujours en souffrance (l'indicateur est à 47,2 points, sous la barre des 50 points qui signale une expansion). Ce qui n'empêche d'ailleurs pas le Nikkei 225 de flamber de 1,9% ce matin grâce à la baisse du yen. La devise recule après un commentaire du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, sur le fait que l'objectif d'évolution des prix de la banque centrale n'est pas encore en vue. Les financiers en ont conclu que la première hausse de taux de la BoJ depuis 17 ans n'est peut-être pas aussi imminente que ne le pensait le marché. Eh oui parce que pendant qu'on vous rabâche les oreilles avec les baisses de taux en occident, le Japon est encore en train de se demander si sortir des taux négatifs est une bonne idée. Ces hésitations font en tout cas le bonheur des investisseurs en actions locales, qui réagissent toujours bien à l'affaiblissement du yen parce que le pays est un grand exportateur, qu'une monnaie pas trop vigoureuse rend plus compétitif dans l'arène mondiale. Les entreprises nippones profitent, elles, de résultats dopés par des structures de coûts en yen alors que les ventes se font dans d'autres devises.

En Chine, les indicateurs PMI ont une fois de plus soufflé le chaud et le froid. Le PMI manufacturier officiel est resté en zone de contraction, pendant que celui compilé par Caixin est au-dessus du niveau des 50 points. En revanche, le PMI officiel des services était plus vigoureux que prévu, ce que les économistes mettent au crédit de la reprise des voyages et du tourisme lors du nouvel an lunaire.

Aux Etats-Unis, la publication hier d'une inflation PCE conforme aux attentes, alors que le marché redoutait une mauvaise surprise à la hausse, a remis les compteurs de stress à zéro. Les commentaires de banquiers centraux qui ont émaillé la journée n'ont pas provoqué plus de réaction. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a expliqué qu'une baisse de taux est envisagée mais sans qu'il soit urgent de le faire. Raphael Bostic, de la Fed d'Atlanta, a parlé de l'été comme objectif probable de première baisse de taux, pendant que Loretta Mester (Fed de Cleveland) a estimé qu'il y a encore un peu de boulot pour courber les prix, mais que trois baisses de taux en 2024 reste une prévision raisonnable. Si on prend toutes ces déclarations, qu'on les mélange et qu'on secoue, on obtient une première baisse de taux de la Fed en juillet suivie de deux autres d'ici décembre, si le plan se déroule sans accroc bien sûr. C'est à peu près en ligne avec ce que Wall Street imagine, même si les financiers sont incorrigiblement plus optimistes que la Fed : deux-tiers espèrent que la première baisse de taux interviendra à l'issue de la réunion des 11 et 12 juin prochain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que les anticipations de la Fed et celles du marché sont relativement convergentes, la politique monétaire n'est pas vraiment un sujet pour les investisseurs, qui préfèrent s'enivrer d'IA.

En Europe, les chiffres d'inflation vont plutôt dans le bon sens eux aussi, même si la BCE ne devrait pas infléchir sa politique lors de la réunion prévue la semaine prochaine. Comme aux Etats-Unis, le marché prévoit une première baisse de taux en juin dans la zone euro.

En Asie Pacifique, grosse flambée donc pour le marché japonais, pendant que la Chine gagne un peu de terrain après les PMI. L'Inde (+1,3%) et l'Australie (+0,6%) sont en forme. La Corée du Sud est fermée pour un jour férié. Les indicateurs avancés européens sont haussiers.

Le CAC40 prend 0,4% à 7960 points à l'ouverture. Le SMI atteint 11 470 points, en hausse de 0,3% et le Bel20 s'adjuge 0,7%, non loin de 3700 points.

Les temps forts économiques du jour

S&P publiera les PMI manufacturiers définitifs des principales économies tout au long de la journée, dont en zone euro (10h00) et aux Etats-Unis (15h45). Les autres temps forts sont l'inflation de l'UE en février (11h00), puis outre-Atlantique à 16h00 les dépenses de construction, l'ISM Manufacturier et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro est toujours stable à 1,081 USD. L'once d'or monte un peu à 2044 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 82,15 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,23 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans a reculé à 4,25%. Le bitcoin s'échange à 61 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 9,10 à 9,20 EUR.

Aixtron : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 32 à 27 EUR.

AMS-Osram : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 3 CHF à 1,50 CHF. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2,75 à 1,80 CHF.

Anheuser-Busch Inbev : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 63 à 62 EUR. Barclays maintient son avis de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 67 à 63 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 58 à 59 EUR.

Arbonia : Octavian AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 17 CHF.

ArgenX : Baird maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 505 à 490 USD. Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 430 USD à 440 USD. JMP Securities maintient sa recommandation de surperformance du marché et relève l'objectif de cours de 462 à 471 USD.

Arkema : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 122 à 121 EUR.

Clariant : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 14 CHF.

EDP Renovaveis : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 18,50 EUR à 17,50 EUR.

Exclusive Networks : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.

Howden Joinery Group : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 800 à 865 GBX.

L'Oréal : CICC maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 450 à 510 EUR.

Leonardo : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 17,50 à 20,80 EUR.

Neste Oyj : Carnegie Group passe d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 37 EUR à 28 EUR.

Primary Health Properties : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1,05 GBP.

SES S.A. : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 7,20 à 7,80 EUR.

St. James's Place Plc : Numis dégrade sa recommandation à conserver depuis l'examen avec un objectif de cours de 500 GBX.

Stellantis : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 22 à 28,50 EUR.

Südzucker : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 20.90 EUR à 14.90 EUR.

Valeo : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 15,50 à 14,50 EUR. Morningstar maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 29 à 25 EUR.

Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 41,70 à 41,40 EUR.

Wolters Kluwer : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 127 à 150 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Bonduelle confirme ses objectifs annuels après les résultats de son S1 fiscal.

Saint-Gobain vise une marge d'exploitation à deux chiffres en 2024.

Valeo vise une augmentation de plus de 60% de son résultat d’exploitation pour 2023-2025, moins que prévu.

Vallourec vise un résultat brut d'exploitation "fort" et une génération de trésorerie positive cette année.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Autodesk gagne 8% hors séance après ses trimestriels.

Bpost affiche un bénéfice d'exploitation inférieur à celui de 2023 et ne donne pas de perspectives de bénéfices pour 2024.

Cellnex est resté déficitaire en 2023.

Daimler Truck vise des ventes stables en 2024 avec les conditions économiques difficiles.

Dell flambe de 20% hors séance après ses trimestriels.

Hewlett Packard Enterprise perd 4% hors séance après ses trimestriels.

Kuehne und Nagel subit une forte baisse de résultats en 2023 avec la normalisation de la logistique.

Leonardo dépasse ses objectifs de commandes, de flux de trésorerie et d'endettement pour l'année 2023.

Rightmove prévoit une croissance de 7 à 9% de son chiffre d'affaires en 2024.

Annonces importantes (et moins importantes)