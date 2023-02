Les marchés obligataires anticipent des hausses de taux d'intérêt supplémentaires de la Fed (Pimco) 24/02/2023 | 13:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pour Richard Clarida, conseiller économique mondial chez PIMCO, " les marchés obligataires anticipent des hausses de taux d'intérêt supplémentaires de la Fed, reconnaissant la détermination de la banque centrale à maîtriser l'inflation ". Face au défi que représente la maîtrise de l'inflation, la Fed reste également concentrée sur l'évaluation et le soutien du niveau d'emploi maximum dans l'économie post-pandémique, conformément à son objectif d'inflation de 2 %.



Le marché du travail américain a subi une transformation importante depuis la pandémie : la participation à la population active a plongé, les entreprises peinent à pourvoir les postes ouverts et les augmentations de salaires ont été bien supérieures à un rythme compatible avec la productivité sous-jacente et l'objectif d'inflation de la Fed.



Le président de la Fed, M. Powell, a déclaré le 1er février que " le marché du travail continue d'être déséquilibré." Bien que les données récentes suggèrent que l'inflation salariale commence à ralentir, une certaine hausse du chômage américain sera probablement encore nécessaire pour ramener l'inflation à terme vers l'objectif de 2 %. Par exemple, selon les propres prévisions de la Fed, le taux de chômage pourrait augmenter de 1,2 point de pourcentage cette année.



Historiquement, des hausses du taux de chômage de cette ampleur ne se sont produites que lors de récessions. Chez PIMCO, " son scénario de base inclut une récession, mais toutes les récessions ne sont pas égales ". Le gestionnaire d'actifs dit n'avoir aucune raison de croire que le ralentissement de la croissance que la Fed est en train d'étudier doit entraîner une récession profonde et prolongée ".



Par exemple, lors des récessions américaines relativement brèves de 1990 et 2001, la croissance du PIB au cours de ces années civiles était en fait légèrement positive, et la hausse du taux de chômage correspondait à peu près à ce que la Fed prévoit pour 2023.

" Si, dans un an, nous constatons que la croissance du PIB en 2023 a été positive et que le taux de chômage a terminé l'année entre 4 % et 5 %, cela pourrait être qualifié d'atterrissage en douceur pour l'économie américaine, même si le National Bureau of Economic Research (NBER) l'a qualifié de récession officielle ", estime Richard Clarida





© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.79% 0.67546 -0.03% BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.33% 1.19764 -0.40% CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.31% 0.73553 0.02% EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.25% 1.05695 -0.91% INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.17% 0.012091 -0.14% NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.76% 0.618 -1.97%