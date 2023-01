Les marchés obligataires ont connu l'une des corrections les plus sévères jamais enregistrées (M&G) 02/01/2023 | 14:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



En 2022, les marchés obligataires ont connu l'une des corrections les plus sévères jamais enregistrées, avec les inquiétudes liées à une inflation obstinément forte et le resserrement agressif de la politique monétaire qui ont poussé les rendements des emprunts d'État à leurs niveaux les plus élevés sur plus de dix ans. Les valorisations du crédit ont également été mises à rude épreuve avec l'intégration par les marchés des impacts du ralentissement de la croissance économique et de la hausse des coûts de financement sur les bénéfices des entreprises.



Une réévaluation sensible des spreads de crédit et du taux " sans risque en a résulté (représenté par les rendements des emprunts d'État). Les rendements des obligations " investment grade " s'établissent actuellement à des niveaux pluriannuels record, à l'image des obligations d'entreprises " invesment grade " américaines à cinq ans dont le rendement est supérieur à 4 %.



" Tout en considérant les difficultés que confronte l'économie mondiale, nous pensons que les fondamentaux des entreprises demeurent solides et que les rendements actuels sont synonymes de valorisations très attractives pour les investisseurs. À eux seuls, des effets de base vont pousser certains chiffres annuels de l'inflation globale à marquer le pas tout au long de 2023, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les marchés obligataires, d'autant plus que le cycle de normalisation des taux initié par les États-Unis semble désormais être quasi pleinement reflété dans les cours ", poursuit Jim Leaviss.



Qui conclut : " En offrant une exposition à la fois aux taux d'intérêt et au crédit, nous pensons que les obligations d'entreprises peuvent conférer une certaine résistance dans des conditions de marché incertaines. 2022 a été une exception, mais les spreads de crédit et les taux d'intérêt évoluent généralement dans des directions opposées et nous sommes convaincus que cette relation inverse peut aider à offrir un filet de sécurité précieux aux investisseurs dans les obligations d'entreprises en périodes de turbulences sur les marchés ".



Les spreads de crédit et les taux d’intérêt évoluent généralement dans des directions opposées. " nous sommes convaincus que cette corrélation inverse peut aider à offrir un précieux filet de sécurité aux investisseurs dans les obligations d’entreprises pendant les périodes de turbulence sur les marchés ", soutient Jim Leaviss, Directeur des investissements de la division Public Fixed Income, M&G.En 2022, les marchés obligataires ont connu l'une des corrections les plus sévères jamais enregistrées, avec les inquiétudes liées à une inflation obstinément forte et le resserrement agressif de la politique monétaire qui ont poussé les rendements des emprunts d'État à leurs niveaux les plus élevés sur plus de dix ans. Les valorisations du crédit ont également été mises à rude épreuve avec l'intégration par les marchés des impacts du ralentissement de la croissance économique et de la hausse des coûts de financement sur les bénéfices des entreprises.Une réévaluation sensible des spreads de crédit et du taux " sans risque en a résulté (représenté par les rendements des emprunts d'État). Les rendements des obligations " investment grade " s'établissent actuellement à des niveaux pluriannuels record, à l'image des obligations d'entreprises " invesment grade " américaines à cinq ans dont le rendement est supérieur à 4 %." Tout en considérant les difficultés que confronte l'économie mondiale, nous pensons que les fondamentaux des entreprises demeurent solides et que les rendements actuels sont synonymes de valorisations très attractives pour les investisseurs. À eux seuls, des effets de base vont pousser certains chiffres annuels de l'inflation globale à marquer le pas tout au long de 2023, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les marchés obligataires, d'autant plus que le cycle de normalisation des taux initié par les États-Unis semble désormais être quasi pleinement reflété dans les cours ", poursuit Jim Leaviss.Qui conclut : " En offrant une exposition à la fois aux taux d'intérêt et au crédit, nous pensons que les obligations d'entreprises peuvent conférer une certaine résistance dans des conditions de marché incertaines. 2022 a été une exception, mais les spreads de crédit et les taux d'intérêt évoluent généralement dans des directions opposées et nous sommes convaincus que cette relation inverse peut aider à offrir un filet de sécurité précieux aux investisseurs dans les obligations d'entreprises en périodes de turbulences sur les marchés ".

© AOF 2023