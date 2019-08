Les marchés ont bien réagi à Jackson Hole, observe Edmond de Rothschild

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le traditionnel symposium économique de Jackson Hole dans le Wyoming a eu lieu ce weekend avec pour sujet principal "Les Défis pour la Politique Monétaire". Le discours de J. Powell était très attendu par les marchés, sachant qu'historiquement de nombreuses annonces ont été faites à cette occasion et que les anticipations d'accommodation supplémentaire de la Fed étaient, et restent grandes. "Pas de grandes annonces cette fois-ci pourtant", souligne Gilles Prince, Chief Investment Officer d’Edmond de Rothschild (Suisse).J. Powell est resté prudent en soulignant la difficulté de définir la politique monétaire dans un tel climat d'incertitude. Il a néanmoins laissé la porte ouverte à plus d'accommodation sans s'engager toutefois sur des mesures concrètes. L'économie se porte bien, mais les défis sont importants, a-t-il dit en substance."La réaction des marchés financiers dans les minutes qui ont suivi son discours a été positive, partant du fait que plus de souplesse monétaire est possible et que la santé de l'économie américaine n'est pas si préoccupante", observe Gilles Prince.