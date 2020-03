Les marchés ont connu un "réveil brutal" mais la situation reste "fluide" (BRI)

Zurich (awp/afp) - Le chef économiste de la Banque des règlements internationaux (BRI) a expliqué que les marchés financiers avaient connu un "réveil brutal" face à l'épidémie de Covid-19, mais que la situation restait "fluide", lors de la publication dimanche du rapport trimestriel de cette institution considérée comme la banque centrale des banques centrales.

En janvier, malgré un premier choc "de courte durée" avec l'épidémie en Chine, les marchés financiers avaient rapidement effacé leur pertes et remonté vers des plus hauts, a rappelé Claudio Borio, son chef du département monétaire et économique, lors de la présentation de ce rapport.

Revigorés notamment par la détente dans le conflit commercial opposant la Chine aux Etats-Unis, les investisseurs avaient retrouvé l'appétit pour les placements à risque en début d'année et semblaient alors encore tabler sur un impact relativement limité de l'épidémie pour l'économie mondiale, trouvant une forme de "réconfort" supplémentaire dans la ligne accommodante des banques centrales, a-t-il souligné.

Mais "tout a changé" en début de semaine lorsque l'épidémie s'est répandue plus largement qu'anticipé, douchant les espoirs d'une reprise économique rapide qui semblent désormais "grossièrement irréalistes", a-t-il jugé.

"Les marchés ont connu un réveil brutal", a expliqué M. Borio, notant cependant que, malgré "tout le tumulte et l'angoisse", les réformes engagées depuis la crise financière de 2008 pour renforcer la solidité du système financier "portent leurs fruits". Si l'incertitude domine, "la situation reste fluide", a-t-il assuré.

Les grandes places boursières ont plongé tout au long de la semaine, enregistrant leur plus forte baisse depuis la crise financière de 2007-2008 alors qu'un vent de panique s'est propagé face aux conséquences potentiellement ravageuses pour l'économie mondiale de l'épidémie de coronavirus.

Pour l'heure, "une chose est sûre", selon lui, à savoir que les marchés vont continuer à évoluer "au rythme des nouvelles sur le coronavirus" et de "la réponse" des autorités.

Basée en Suisse, à Bâle, la BRI revient chaque trimestre dans un rapport sur les grands mouvements des marchés financiers analysés à la lumière des répercussions pour les banques centrales.

afp/rp