Les marchés ont fortement rebondi, rassurés par la Chine et Jerome Powell

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés européens ont fortement rebondi vendredi, effaçant leur chute de la veille, rassurés par l'espoir d'un apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine et des déclarations accommodantes du président de la Fed Jerome Powell.

L'Eurostoxx 600 a grimpé 2,8% à 343,9 points, le CAC 40 et le SBF 120 ont gagné 2,7% à Paris, tandis que le FTSE 100 londonien et le Dax allemand ont respectivement pris 2,2% et 3,4%.

A Wall Street, l'indice Dow Jones gagne plus de 645 points, soit 2,8% à 23.327 points, le S&P 500 grimpe de 2,9% et le Nasdaq flambe de 3,8%.

La hausse des indices d'actions s'est accélérée après une allocution du président de la Réserve Fédérale Jerome Powell, qui a affirmé vendredi que le niveau contenu de l'inflation offrait à la banque centrale américaine davantage de souplesse en matière de politique monétaire cette année et que les relèvements de taux n'étaient pas gravés dans le marbre.

Le président de la Fed a par ailleurs qualifié de robuste le rapport sur l'emploi du mois de décembre. Les employeurs ont créé 312.000 emplois en décembre aux Etats-Unis, le plus grand nombre depuis février tandis que les salaires ont bondi, signe que l'économie est restée dynamique à la fin de l'année en dépit des turbulences sur les marchés financiers.

Auparavant, le ministère chinois du Commerce avait également rassuré les marchés en déclarant qu'une délégation américaine conduite par le représentant adjoint pour le Commerce, Jeffrey Gerrish, se rendrait en Chine lundi et mardi pour reprendre les négociations commerciales. Les investisseurs fondent beaucoup d'espoir dans ces premières discussions en face à face entre les deux pays depuis que les présidents Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés au début décembre lors du sommet du G20.

Par ailleurs, la banque centrale chinoise a annoncé une baisse d'un point de pourcentage du taux de réserves obligatoires imposées aux établissements bancaires afin de soutenir la croissance économique et de réduire les coûts de financement dans le secteur. La Banque populaire de Chine a déclaré qu'elle abaisserait son ratio de réserves obligatoires d'un demi point de pourcentage le 15 janvier puis à nouveau le 25 janvier.

SUR LES AUTRES MARCHES:

Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor américain à dix ans remonte à 2,646%, contre 2,557% jeudi. Le rendement du Bund allemand de même maturité s'inscrit à 0,210% contre 0,1563% jeudi.

L'euro s'apprécie légèrement, de 0,1% face au billet vert, à 1,1403 dollar.

Les contrats à terme sur le pétrole évoluent en nette hausse, portés par des indications selon lesquelles les grands pays producteurs devraient tenir leurs engagements en matière de réduction de la production. Le contrat sur le brut doux léger (WTI) coté au Nymex pour livraison en février gagne 2% à 48,05 dollars, tandis que celui sur le Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'adjuge 2,1% à 57,11 dollars.

VALEURS SUIVIES EN FRANCE ET A L'ETRANGER:

-Bayer a bondi de 6,7% à Francfort après la décision d'un juge fédéral américain de scinder en deux phases le procès concernant le glyphosate, un "développement intéressant" dans l'affaire de cet herbicide controversé, jugent les analystes d'UBS.

-Le télédiffuseur allemand Prosieben a chuté de 3,4%, soit la plus forte baisse de l'indice Eurostoxx 600, pénalisé par un abaissement d'objectif de cours signé Morgan Stanley. Pour ces mêmes raisons, M6 et TF1 ont abandonné 2,2% et 1,7% respectivement.

-Les valeurs parapétrolières ont progressé fortement dans le sillage du baril. Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a flambé de 7,8% à 1,77 euro, tandis que le spécialiste des services géophysiques CGG a gagné 5,2% à 1,17 euro. Subsea 7 a grimpé de 4,3% à Oslo, Saipem a pris 6,5% à Milan, et Lundin Petroleum s'est adjugé 5,3% à Stockholm.

-Les valeurs liées aux matières premières ont profité dans leur ensemble de l'annonce de la reprise des négociations entre Pékin et Washington. Les sidérurgistes Aperam et ArcelorMittal ont bondi de 8,8% et 6,6% à Paris, tandis que les minières BHP Group et Antofagasta ont pris 6,5% à Londres.

-François Berthon et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

