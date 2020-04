Bourse de Paris : Les marchés optent pour la fuite en avant

Je ne cherche pas du tout à minimiser l'impact économique et social du coronavirus. J'aurai bien trop peur de me faire pulvériser par ceux qui savent. Mais en bon ignorant des conséquences réelles de cette crise, je me contente d'observer. Et ce que je vois, c'est que les Etats-Unis sont en train de relancer la machine. C'est peut-être prématuré. Ça va probablement à l'encontre du sentiment général (cf. les prévisions du FMI hier). Mais le pays est dans l'action et ça lui ressemble assez. Ce doit être le syndrome Tom Sawyer ou le complexe du cornflakes inversé.

En bon américain, Donald Trump reprend l'initiative. Le Président américain est agréable à moquer, il a tellement de travers. Mais il a d'indéniables talents. Notamment quand il met sous pression des adversaires en position de faiblesse vis-à-vis des Etats-Unis. La "négociation" pétrolière récente en est un bon exemple. Trump a dit 10 millions de barils de baisse de production à l'Opep+, puis finalement 20. Le cartel a d'abord tenté de ruer contre la Maison Blanche, avant de consentir à 10. Trump a dit non, c'est 20. Et ce sera 20, l'Arabie Saoudite l'a confirmé hier. Si vous avez le temps, jetez un coup d'œil au blog Alphaville des journalistes du Financial Times, qui propose une minute d'applaudissements aux analystes pétroliers, qui se trompent toujours mais "qui trouvent la force chaque matin de réaliser de nouvelles prévisions".

En plus de son super-pouvoir de marionnettiste de l'Opep, Donald Trump a aussi celui de détourner l'attention. Il l'a mis en œuvre hier à l'encontre de l'Organisation mondiale de la santé, dont il a décidé de couper les vivres. Les commentateurs américains ne sont pas dupes et y voient un contrefeu. Mais cela devrait forcer l'OMS à repenser son organisation, après une gestion de crise particulièrement calamiteuse. Dans sa mission de relance économique, et malgré les frictions avec d'autres décideurs au jeu du "c'est moi qui donne le top départ", Trump n'est pas seul, il est notamment aidé par les gouverneurs de plusieurs Etats, qui ont déjà préparé le coup d'après. Les Américains aiment voir les choses aller de l'avant. Ils nous le démontrent une fois encore en misant sur le scénario 2 : crise brève et violente, reprise rapide et brutale. Avec une pluie de dollars pour combler les brèches entre les deux phases. On a beau être européens, on souscrirait volontiers à un tel scénario, la pluie de dollars en moins, la pluie d'euros à la place.

Dans le reste de l'actualité du jour, la Banque centrale chinoise a pris de nouvelles mesures pour irriguer l'économie et l'on parle sérieusement de réindustrialisation en France, en Europe et dans le reste des pays occidentaux, ce qui est une excellente nouvelle. Préparez-vous à une nouvelle salve de résultats bancaires américains à la mi-journée, après JPMorgan Chase et Wells Fargo hier : Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, US Bancorp et Charles Schwab se profilent. Les chiffres devraient être "déguelasses", selon un bon connaisseur du secteur, qui ne prend pas beaucoup de risques.

Les marchés européens sont hésitants à l'ouverture, malgré la vive hausse de Wall Street.

Les temps forts économiques du jour

Ce matin, place à la lecture finale de l'inflation française du mois de mars (8h45). Le programme sera nettement plus dense aux États-Unis, où l'on attend les ventes de détail et l'indice manufacturier Empire State (14h30), puis la production industrielle & l'utilisation des capacités (15h15) avant les stocks des grossistes et l'indice immobilier NAHB (16h00), pour finir avec les stocks pétroliers (16h30) et la publication du Livre Beige de la Fed (20h00).

L'euro évolue à 1,098 USD. L'once d'or reste ferme à 1721 USD. Le pétrole peine à se reprendre, avec un Brent à 30 USD et un WTI à 20,55 USD. La dette américaine à 10 ans offre une rémunération de 0,74%. Le Bitcoin est stable à 6900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 32 EUR.

AstraZeneca : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7475 à 7575 GBp.

Asos : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 3500 GBp.

Getlink : AlphaValue passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 14,40 à 11,30 EUR.

Industria de Diseño Textil (Inditex) : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 26 EUR.

Julius Bär : Société Générale passe de vendre à acheter.

Kion Group : MainFirst passe d'acheter à conserver en visant 45 EUR.

Lloyds Banking Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 78 à 52 GBp.

Nestlé : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours ajusté de 115 à 102 CHF.

Novartis : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 CHF.

Novo Nordisk : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 320 à 310 DKK.

PGS : Arctic Securities passe de conserver à vendre en visant 3 NOK.

Reckitt : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 7189 à 6769 GBp.

Roche : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 370 à 360 CHF.

Saint-Gobain : Citigroup reprend le suivi à l'achat en visant 30,50 EUR.

SAP : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 130 EUR.

UBS : Société Générale passe de vendre à acheter.

Uniper : Société Générale passe de vendre à conserver en visant 23,30 EUR.

L’actualité des sociétés

Faurecia a signé un club deal de 800 M€ avec ses quatre banques principales pour renforcer ses moyens financiers. Le groupement Balfour Beatty / Vinci remporte le contrat des lots de génie civil N1 et N2 du projet de ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni, soit 5,75 Mds€ potentiels. Europcar a finalisé ses premières lignes de financements garanties à 70% par l'Etat Espagnol pour un montant de 36 M€ et continue ses démarches en France pour obtenir des financements additionnels garantis par l'Etat, ainsi que dans d'autres pays. Gaussin lance une augmentation de capital de 1,2 M€ à 0,10 EUR par action. Marie de Saint Salvy nommée directrice générale adjointe de CS Group. Noxxon présentera des données sur NOX-A12 associé à Keytruda dans le cancer colorectal et pancréatique lors du congrès virtuel de l'AACR. Carbios et TechnipFMC construisent une usine de démonstration pour la dépolymérisation des déchets plastiques PET en monomères. Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Tour Eiffel (dividende, assemblée générale), Plastic Omnium (assemblée générale), Samse (assemblée générale), Media 6 (dividende), SII (activité), Acteos (assemblée générale), Aurea (date de publication, assemblée générale), Balyo (assemblée générale). Visiomed a publié ses objectifs de moyen terme. Gensight veut déposer son dossier d'AMM pour Lumevoq en septembre auprès de l'EMA. Les produits de biocontrôle d'Amoeba en test chez Evergreen Garden Care. Haulotte, Median Technologies, Adocia, Easyvista, Upergy, Cibox et Esker ont publié leurs comptes.

Adidas suspend son dividende après avoir obtenu 3 Mds€ de financements bancaires. JPMorgan Chase et Wells Fargo ont hier essuyé les plâtres des publications bancaires trimestrielles aux États-Unis avec des résultats en forte baisse, sans grande surprise. Standard Chartered recommande à ses équipes de ne pas utiliser Zoom Video ni Hangout (Google) pour des questions de sécurité. L'IATA s'attend à ce que les revenus du trafic aérien passagers reculent de 55% en 2020, 314 Mds$. Le Trésor et une dizaine de compagnies aériennes américaines (dont American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest Airlines) se sont entendus sur un plan de sauvetage pour préserver un secteur qui emploie 750 000 personnes dans le pays. Procter & Gamble augmente son dividende trimestriel de 6%. La justice française somme Amazon.com de se restreindre aux activités essentielles, le temps de mener une évaluation des risques professionnels. Wizz Air supprime 1000 emplois, soit 19% de ses effectifs. Boeing enregistre 150 annulations pour son B737MAX au cours du mois de mars. "Les perspectives de la demande sont actuellement inchangées et nous n'avons pas rencontré de reports ou d'annulations cette année", en dépit des circonstances difficiles, annonce ASML, un excellent baromètre de l'industrie des semiconducteurs.

Ça publie. UnitedHealth, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, US Bancorp, Charles Schwab aux Etats-Unis, ASML, Fraport, Sixt, Virbac en Europe.