Les marchés pakistanais refusent de fermer plus tôt dans le cadre du plan gouvernemental d'économie d'énergie

La directive de mardi a ordonné à tous les centres commerciaux, marchés et restaurants de fermer avant 20h30 pour économiser les carburants, dont les importations ont drainé les réserves étrangères du Pakistan, les laissant à un niveau qui couvre à peine un mois d'importations.

Les journalistes de Reuters dans les plus grandes villes du pays, Lahore, Karachi et Peshawar, ont vu presque tous les grands marchés et centres commerciaux rester ouverts au-delà de l'heure limite mercredi.

"Nous rejetons catégoriquement ce plan", a déclaré à Reuters Mohammad Ishaq, président de la Chambre de commerce et d'industrie Sarhad, une association de commerçants de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, ajoutant que les entreprises, déjà confrontées à des problèmes de sécurité et à des pénuries d'énergie, résisteraient aux tentatives d'application de ce plan.

"Cette politique me tuera, moi et mon commerce, qui commence après 20 heures lorsque les enfants viennent dans mon magasin avec leurs parents", a déclaré Muhammad Raza, propriétaire d'un magasin de jouets dans la ville orientale de Lahore.

Les marchés des grandes villes pakistanaises restent traditionnellement ouverts tard dans la nuit, dans la plupart des cas jusqu'à 23 heures, car les acheteurs sortent généralement le soir.

À Karachi, le centre commercial du Pakistan, le président de l'Association des commerçants pakistanais, Mohammad Ajmal Baloch, a également déclaré que les commerçants locaux étaient réticents à réduire les heures d'ouverture.

Les entreprises craignent que les nouvelles mesures d'économie d'énergie ne ralentissent davantage l'économie, déjà affaiblie par les conséquences des inondations historiques d'août 2022, la flambée des coûts de l'énergie et les hausses de taux de la banque centrale pour maîtriser une inflation élevée depuis des décennies.

La banque centrale a réduit de moitié ses prévisions de croissance à 2 % pour l'exercice 2023 et le Pakistan s'efforce d'apaiser les craintes de défaut de paiement, avec 1,1 milliard de dollars de financement du Fonds monétaire international toujours en attente d'approbation.