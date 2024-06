Pour les marchés financiers, qui préfèrent habituellement le blocage législatif à un gouvernement sans entraves, ce mois chargé en élections a été marqué par une course effrénée autour des glissements de terrain et des "super-majorités".

Ce qui ressort clairement du Mexique et de l'Inde - et qui pourrait être instructif pour les élections américaines et britanniques à venir - c'est que toutes les grandes majorités ne sont pas traitées de la même manière, qu'elles ne sont pas nécessairement négatives pour les investisseurs et qu'elles peuvent donner lieu à des mouvements de prix spectaculaires.

Et si vous pensiez que la politique n'a pas beaucoup d'importance pour les marchés, détrompez-vous.

Les résultats des élections de ce week-end ont d'abord réservé deux grandes surprises aux marchés : non pas les vainqueurs des élections au Mexique et en Inde, mais l'ampleur de leurs victoires.

La victoire éclatante de Claudia Sheinbaum à l'élection présidentielle mexicaine a été une véritable onde de choc pour les marchés, principalement en raison de la majorité parlementaire de près des deux tiers dont dispose son parti de gauche, la Morena, qui pourrait lui permettre de gouverner, de dépenser et de modifier la constitution pratiquement sans opposition.

Les marchés se sont montrés réticents face à cette perspective, ce qui a entraîné une chute de près de 5 % du peso, pourtant très fort, et une baisse de plus de 6 % du marché boursier mexicain lundi. Les discours apaisants de M. Sheinbaum et du ministre mexicain des finances sur les restrictions budgétaires ont depuis lors calmé les ardeurs des investisseurs, et la réaction initiale a peut-être été celle à laquelle on s'attendrait traditionnellement.

En revanche, la roupie indienne a grimpé et les marchés boursiers ont atteint des niveaux record après que les sondages de fin de semaine ont suggéré que l'alliance dirigée par le BJP de Narendra Modi serait réélue et pourrait obtenir une "super majorité" dans ce pays.

Dans les 24 heures qui ont suivi, lorsque les résultats officiels ont montré que la victoire de Modi était loin d'être acquise, le marché s'est violemment retourné : les actions ont reculé d'environ 6 % et les fonds institutionnels étrangers se sont retirés en une seule journée, dans des proportions jamais atteintes.

Il est remarquable que deux glissements de terrain potentiels aient été traités de manière aussi opposée.

Les raisons invoquées sont enracinées dans la politique des gouvernements respectifs, les sensibilités juridiques et constitutionnelles nationales, le positionnement du marché et l'exposition relative aux investissements étrangers.

Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que la dépendance à l'égard d'un gouvernement sans entraves a fait grimper en flèche les niveaux de volatilité.

La volatilité implicite du peso mexicain pour le mois à venir, par exemple, est remontée à plus de 16 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mars 2023 et plus de deux fois les niveaux observés il y a deux mois.

La roupie indienne, plus étroitement contrôlée par sa banque centrale, a été plus calme. Mais la volatilité des marchés boursiers sur 10 jours vient d'atteindre son plus haut niveau depuis l'arrivée de la pandémie en 2020.

Si elle devait persister, la hausse de la volatilité dans les deux pays pourrait bien être le principal inconvénient pour les investisseurs étrangers.

SUPER CHARGE

La préférence apparente des investisseurs pour l'immobilisme législatif et les gouvernements divisés est souvent citée comme une évidence, fondée sur un mélange de craintes concernant l'excès de réglementation, de fiscalité et de surveillance gouvernementale, ainsi que sur le scepticisme quant à l'effet des dépenses excessives sur la dette publique et l'inflation, et à l'éviction du secteur privé.

Mais, à l'instar des exemples de cette semaine, il n'est pas toujours évident de savoir comment cela se passera dans la pratique.

Dans les grandes économies occidentales qui se rendront aux urnes dans le courant de l'année, les super majorités n'existent pas de la même manière.

Mais il existe des résultats équivalents qui pourraient délier les partis vainqueurs.

Les élections anticipées en Grande-Bretagne, prévues pour le 4 juillet, donnent lieu à des estimations étonnantes dans les sondages d'opinion.

Bien que le parti travailliste d'opposition soit presque certain de prendre le pouvoir pour la première fois en 14 ans sur la base d'un programme non controversé, des sondages récents suggèrent qu'il pourrait obtenir une majorité parlementaire monstre de 194 sièges - sa plus grande victoire jamais obtenue, une victoire plus importante que celle obtenue par l'ancien premier ministre Tony Blair en 1997 et plus de deux fois la marge de 80 sièges de l'actuel gouvernement.

Les travaillistes sont les favoris des marchés de paris depuis le début de l'année, ce qui ne semble pas déranger les marchés financiers, qui ont poussé la livre à son plus haut niveau depuis 2016 et les valeurs sûres de l'indice FTSE 100 à des niveaux record.

Mais on peut raisonnablement se demander si une majorité de l'ampleur suggérée par les derniers sondages inciterait les travaillistes à prendre des mesures plus audacieuses au cours des cinq prochaines années et à lever, au moins dans une certaine mesure, l'incertitude politique au Royaume-Uni.

Quant aux élections sans doute les plus influentes de l'année au niveau mondial pour la Maison Blanche et le Congrès américain, les marges de différence très faibles prévues dans les courses pour le Président, la Chambre et le Sénat suggèrent que la question des super-majorités est loin d'être un problème.

Et pourtant, c'est précisément parce que ces marges sont minces que le feu vert législatif équivalent à la victoire d'un parti sur les trois chambres n'est pas inconcevable - même si ce n'est pas la meilleure hypothèse à cinq mois du scrutin.

Les marchés, qui aiment les blocages, s'agiteraient-ils à la perspective de deux années de domination d'un seul parti ?

Les gestionnaires de fonds et les stratèges affirment toujours que oui.

Mais les balayages nets des républicains en 2016 et des démocrates en 2020 n'ont pas été si terribles pour les détenteurs de dollars et d'actions de Wall Street. Le S&P500 a gagné respectivement plus de 20 % et 30 % au cours des 12 mois qui ont suivi ces deux élections, tandis que le dollar n'a perdu que 4 % et 1 % au cours des mêmes périodes.

Toutefois, c'est sur le marché obligataire que le blocage est le plus important, et les rendements du Trésor à 10 ans ont effectivement augmenté au cours de la première année qui a suivi les scrutins de 2016 et de 2020.

Et pourtant, le blocage empêche désormais toute forme d'assainissement budgétaire aux États-Unis, dont le besoin se fait cruellement sentir, pour les deux prochaines années, de sorte que même cela n'est plus la panacée que les marchés laissent entendre.

Les grandes victoires électorales peuvent entraîner de grands mouvements sur les marchés, mais la direction de ces mouvements est beaucoup moins évidente.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.