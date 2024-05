Les records sont en train de s'éloigner pour plusieurs places boursières, rattrapées par le doute sur l'évolution des taux directeurs. Les financiers ont l'air d'avoir égaré le totem d'immunité offert par Nvidia la semaine dernière. Les regards se tournent désormais vers la séance de vendredi où une double statistique viendra confirmer, ou infirmer, les craintes.

On ne peut plus boire un chocolat chaud sans se ruiner avec la flambée des cours du cacao. On va commencer à souffrir sur le jus d'orange aussi apparemment, comme le soulignait hier un article du FT. Pour couronner le tout, le café est en train de nous faire une petite poussée de fièvre aussi. Quant au blé, il est au sommet de plus d'un an. Dépêchez-vous de prendre votre petit déjeuner, vous n'en aurez bientôt plus les moyens. Tout le monde en a marre de l'inflation, même la Fed. Et même les investisseurs, dirait-on.

L'ambiance a changé sur les marchés cette semaine. Je ne sais pas vraiment qui a sifflé la fin de l'insouciance, mais les financiers ont décidé que, finalement, la ligne ferme de la banque centrale américaine vis-à-vis de sa politique monétaire redevient un problème. Peut-être que c'est une prise de conscience tardive ? Peut-être que c'est à cause des déclarations du banquier central Neel Kashkari sur les risques de hausse de taux ? Ou bien à cause du chiffre de l'inflation allemande de mai plus vigoureux que prévu ? Ou du Livre Beige de la Fed dévoilé hier soir, qui remet le terme stagflation au goût du jour ? Les causes sont probablement multiples, mais une chose est sûre, la mécanique habituelle s'est mise en route : politique monétaire de la Fed perçue comme plus stricte que prévu = hausse du dollar + hausse des rendements de la dette US + baisse des actions.

Hier soir, le Nasdaq 100 a baissé pavillon après son record (-0,7%). Le S&P500 a cédé 0,74% et le Dow Jones un peu plus de 1%. Le vieil indice n'a pas pu bénéficier de ses amortisseurs habituels, en particulier de UnitedHealth, sa plus forte capitalisation, qui a été emportée (-4%) par la chute de tout le secteur de l'assurance santé. En Europe, la séance fut encore plus douloureuse pour certains indices, notamment le CAC40 qui a coulé de 1,5%, soit la seconde plus forte baisse de l'indice en 2024, si mes pointages matinaux sont exacts. Le luxe et les chouchous de la cote parisienne comme Schneider et Safran n'ont pas échappé à la purge. Renault a brillé (+3,5%), sauvée par un avis positif de Goldman Sachs (passé de neutre à achat en visant 70 EUR).

Comme les investisseurs sont nerveux, ils vont être à l'agachon des mauvaises nouvelles (j'ai promis à un ami marseillais de placer cette expression quelque part. Ambiance musicale ici). Les échéances couperet les plus proches sont pour vendredi avec les chiffres de l'inflation de la zone euro en mai, puis l'inflation PCE aux Etats-Unis en avril. Si les données montrent un petit dérapage haussier, le mauvais karma de la semaine risque de se confirmer. En attendant, le marché pourra broyer du noir sur les mauvais chiffres trimestriels de Salesforce et Agilent. Manifestement, la magie de l'IA n'a pas ensorcelé la totalité du secteur technologique aux Etats-Unis. Comme les investisseurs sont de mauvais poil, les déceptions se paient cash cette semaine : -13% pour Agilent et -16% pour Salesforce hors marchés après leurs annonces respectives. Salesforce faisant partie des 10 actions les plus influentes du Dow Jones, l'indice américain va ramer pour faire bonne figure aujourd'hui.

Il y aura pas mal d'indicateurs macro aux Etats-Unis cet après-midi, même si rien ne surpassera l'inflation PCE de vendredi cette semaine. Dans le reste de l'actualité, le WSJ croit savoir que Donald Trump a l'intention de prendre Elon Musk comme conseiller politique dans l'hypothèse où l'ancien président reviendrait aux affaires. Cette annonce est probablement plus inquiétante qu'amusante, mais je ne fais pas de politique. La Chine poursuit ses efforts diplomatiques avec un sommet organisé à Pékin à destination des Pays Arabes. Xi Jinping doit y prononcer un discours aujourd'hui.

En Asie Pacifique, c'est assez beurk ce matin. Le Nikkei 225 clôture en baisse de 1,3% au Japon. Hong Kong, Taiwan et la Corée du Sud sont à -1,2% / -1,5% en séance. L'Australie, l'Inde et Shanghai sont à -0,5%. Les indicateurs avancés ne donnent pas de signes de redressement à ce stade.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis une nouvelle estimation du PIB du T1 et les dernières demandes d'allocations-chômage, ainsi que les stocks de grossistes sont prévus à 14h30. Les chiffres de l'immobilier ancien (16h00) et les stocks de brut (17h00) suivront. Tout l'agenda ici.

L'euro a chuté à 1,079 USD. L'once d'or reste sous pression à 2334 USD. Le pétrole a perdu un peu de terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 83,29 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,03 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,61%. Le bitcoin se négocie 68 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Vinci se renforce dans l'énergie renouvelable avec le rachat du suédois Helios.

AXA émet 750 M€ d'obligations 10 ans à 3,375%.

Safran va racheter 420 M€ de ses propres actions.

Capgemini a signé un projet avec la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) sur l'informatique quantique pour la transition énergétique.

Nexans émet 575 M€ d'obligations 5 ans à 4,125%.

JCDecaux cède une partie de ses parts dans APG|SGA à NZZ.

Brookfield va racheter Neoen à 39,85 EUR l'action.

Pierre & Vacances-Center Parcs réduit sa perte et relève ses prévisions.

Derichebourg abaisse sa prévision de bénéfice annuel après un 1er semestre en berne.

Chargeurs va racheter le suisse Cilander.

M6 Métropole Télévision s'offre La Boite Aux Enfants.

Micropole sera rachetée par Talan à 3,12 EUR l'action.

Global Bioenergies progresse sur son usine cosmétique.

Planisware satisfaite de son offre d'actionnariat salarié.

L'EMA se dirige vers un avis négatif pour le masitinib d'AB Science dans la SLA.

Groupe Bel devient entreprise à mission.

devient entreprise à mission. Nacon développe un jeu de simulation d'architecture.

Les principales publications du jour : LDC, Reworld, Entech...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Des Amériques

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Les volumes mondiaux de Toyota chutent en avril, sous l'effet des baisses enregistrées en Chine et au Japon.

Pour Sony, le service de streaming Crunchyroll est le moteur de la croissance, car les dessins animés s'étendent à l'échelle mondiale.

Les principales publications du jour : Apollo Hospitals…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.