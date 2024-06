A la veille d'une probable baisse des taux de la BCE et à l'avant-veille d'une statistique mensuelle sur l'emploi aux Etats-Unis très attendue, les marchés actions sont toujours déboussolés. Déboussolés à haut niveau, mais déboussolés quand même. Les catalyseurs évidents ont du mal à produire des effets depuis quelques jours.

Les marchés actions continuent à évoluer comme si quelqu'un leur avait supprimé le sens de l'orientation. En Europe hier, le CAC40 français et le DAX allemand ont pris une bonne gifle, pendant que le placide SMI suisse terminait en hausse pour 2 points. La baisse de l'industrie et des valeurs financières a sabré les grands indices. Paris a de surcroît été pénalisée par le gros décrochage de TotalEnergies, qui a mal digéré le plongeon des cours pétroliers. A Zurich comme souvent, le trio défensif Roche, Nestlé, Novartis a largement amorti le choc. Le revers de la médaille, c'est que le SMI reste scotché dans les starting-blocks en cas de rebond du marché. Ces évolutions européennes disparates ont précédé une séance légèrement haussière aux Etats-Unis, où l'on n'arrive plus à se satisfaire totalement du renforcement du scénario favorable au retour d'une politique monétaire plus souple.

Comme lors de la séance de lundi, les signaux de ralentissement de l'économie américaine se sont renforcés et, comme lundi, la réaction des actions a été timide. Le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P500 ont progressé de 0,1 à 0,4%. Et encore, il a fallu un sursaut de fin de parcours pour ramener tout le monde dans le vert. Pourtant, l'enquête JOLTS sur l'emploi en avril a confirmé que la surchauffe du marché du travail s'évapore, avec une forte baisse du nombre d'offres d'emploi par rapport au mois précédent. Les actions ont donc peu réagi à une nouvelle qui les aurait probablement électrisées dix jours avant. Les obligations, elles, ont à nouveau réagi normalement : elles ont bondi à la perspective de voir les taux d'intérêts américains baisser. Le rendement de la dette à 10 ans a encore perdu du terrain pour revenir au plus bas depuis le début du mois d'avril.

Sur les marchés actions, les gagnants continuent à tout emporter. L'intelligence artificielle, les valeurs fétiches des investisseurs et le bitcoin s'en donnent à cœur joie. C'est déstabilisant pour les acteurs du monde de la finance traditionnelle, qui prônent la diversification, la prudence et toutes sortes de règles bienveillantes et pas très funky, inscrites dans les tables de la loi boursière depuis la nuit des temps. Numéro un (19 ans), de passage chez ses parents entre deux sessions de partiels, ou deux soirées, je ne sais pas trop, a posé une foutue bonne question hier soir. Pourquoi appliquer toutes sortes de théories à l'investissement alors qu'il suffit de miser sur ce qui marche en appuyant sur un bouton sur une appli ? Sauter dans le train Nvidia. Goûter aux actions-mèmes quand ça buzze et les fuir quand ça retombe. Prendre du bitcoin quand ça redescend à 60 000 et le revendre quand ça tend vers 70 000. Ça reste plus dangereux que d'acheter une action Air Liquide et des produits à risque 1 sur 7 chez les gestionnaires d'actifs. Mais c'est moins aléatoire que d'acheter un Bingo et ça envoie moins l'argent par les fenêtres qu'un pari Betclic.

Evidemment, j'ai plein de réponses en stock pour contrer ce jeune décérébré, mais elles sont toutes barbantes : gestion du risque, pas tous les œufs dans le même panier, horizon d'investissement, traitement fiscal, intérêts composés, réactions rationnelles, toussa, toussa. Rien qui pourrait convaincre une personne de 19 ans en somme, surtout quand il constate que la haute finance de Wall Street prône la prudence en façade mais achète frénétiquement l'IA et les actifs à risque. L'argument massue, c'est celui de Warren Buffett, qui n'est plus de première fraîcheur (l'argument, pas Warren, quoique) : c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent à poil, ou quelque chose comme ça. Après avoir chassé l'image d'un Warren triomphant en slip de bain au milieu de gens tous nus, je peux vous dire que ça signifie qu'en cas de crise ou de pépin majeur, ceux qui ont pris trop de risques se font dessouder. Le truc, c'est que la dernière fois que ça s'est vraiment passé comme ça date de 16 ans, ce qui commence à faire long. Les deux dernières grosses frayeurs du marché (Covid 2019 et hausse des taux 2022) ont été douloureuses, mais tellement courtes et suivies d'un rebond si rapide qu'elles n'ont pas vraiment eu d'effet pédagogique suffisant. J'espère quand même que numéro un est allé jouer à League of Legends après cette discussion, au lieu d'acheter des actions GameStop sur les conseils d'un gars avec la coiffure et le serre-tête en de Björn Borg, mais en version rouge.

Dans le reste de l'actualité qui ne concerne pas mon fils, le triomphe indien de Modi a pris du plomb dans l'aile. Contrairement aux indications initiales, le premier ministre sortant va devoir composer avec des alliés pour avoir la majorité au parlement. Ça a contrarié la Bourse de Bombay hier, avec une chute de 5,7% pour l'indice SENSEX. J'ai lu je ne sais plus où ce matin que les différents titres cotés du conglomérat Adani ont perdu hier 45 milliards de capitalisation boursière, ce qui a réduit en une journée la fortune de la famille Adani, proche de Modi, de 25 milliards de dollars. Le SENSEX reprend quand même 1% ce matin, car le premier ministre pourra probablement gouverner avec une certaine marge de manœuvre… mais pas avec toute latitude. En restant en Asie, il y a des rumeurs selon lesquelles l'UE imposerait des droits de douane aux véhicules électriques chinois dès le 4 juillet. Une annonce pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Les bruits de couloir parlent d'un relèvement de la surtaxe à 50%, contre 10% actuellement. Un pourcentage intermédiaire pourrait être un signal d'ouverture envoyé par Bruxelles à Pékin, selon de bons connaisseurs du dossier. Les voix du langage diplomatique sont impénétrables.

Aujourd'hui, les investisseurs vont prendre connaissance des indicateurs PMI des services de mai pour les grandes économies, dans leur seconde lecture. Aux Etats-Unis, ils auront aussi droit à l'indice ISM des services. J'en ai parlé hier, mais les PMI et les ISM mesurent à peu près la même chose, ce qui ne les empêche pas d'avoir divergé sur le volet manufacturier. Wall Street donne généralement davantage de poids à l'ISM. Il y aura aussi un nouvel indicateur de l'emploi américain, le rapport ADP (14h15).

Du côté de l'Asie Pacifique, le Japon fait grise mine (-1%), pendant que la Chine ne sait trop sur quel pied danser entre Hong Kong qui progresse légèrement et Shanghai qui recule modérément. La Corée du Sud (+1,3%) et l'Inde (+1%) sont en hausse, comme l'Australie (+0,3%). Les indicateurs avancés européens sont dans le vert.

Les temps forts économiques du jour

La seconde lecture des PMI des services des grandes économies en mai sera dévoilée tout au long de la journée (zone euro à 10h00 et USA à 15h45). Mais le marché regardera aussi de près variation de l'emploi ADP aux Etats-Unis (14h15) et l'ISM de services à 16h00, de préférence au PMI (15h45). Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0878 USD. L'once d'or est stable à 2334 USD. Le pétrole reste reste sous pression, avec un Brent de Mer du Nord à 77,48 USD le baril et un brut léger américain WTI à 73,12 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans a baissé à 4,34%. Le bitcoin flirte avec 70 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

ArcelorMittal : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 à 34 EUR.

ASM International : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 575 à 600 EUR.

Compagnie Financière Richemont : RBC Capital maintient sa recommandation de performance sectorielle et relève l'objectif de cours de 130 à 160 CHF.

D'Ieteren Group : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 à 274 EUR.

Fortum Oyj : Barclays dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 14 EUR.

Haleon : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 407 GBX.

Kongsberg Gruppen Asa : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 769 NOK à 1130 NOK.

Merck KGaA : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 170 à 190 EUR.

Mondi Plc : Morgan Stanley dégrade sa recommandation de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 1700 GBX.

Orange : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 15,50 à 16 EUR.

Renault : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 74,70 à 73,90 EUR.

Rémy Cointreau : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 86 à 82 EUR.

Scor : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 30,50 EUR.

Stora Enso Oyj : Morgan Stanley surpondère de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 12,50 EUR à 15,30 EUR.

Telefónica : LBBW passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 4,70 EUR.

Wavestone : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 68 à 72 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Stellantis prévoit que les usines italiennes tourneront à plein régime en 2030.

Orange signe un partenariat avec Silknet en Géorgie.

L'AMF a validé le projet de réorganisation du capital de Sopra Steria et de son ancienne filiale Axway et a dispensé les actionnaires de contrôle d'offre publique d'achat obligatoire.

Catherine Pourre prend la présidence de Bénéteau.

Waga Energy signe un accord de production de biométhane au Texas.

Xilam présente au Festival d'Annecy une programmation riche et diversifiée.

Cellectis obtient la désignation de médicament orphelin pour son produit CART allogénique UCART22 pour les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë.

OSE Immunotherapeutics et le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes présentent une analyse positive de l'essai clinique de phase I/II évaluant l'immunothérapie FR104/VEL-10.

Crossject a levé 7,6 M€ nets après son augmentation de capital à 1,848 EUR l'action.

Predilife veut émettre 2 M€ d'OCEANE à 8,5%.

Le petit coin de la dilution : Néovacs lève de nouvelles OCEANE-BSA. Vergnet tire 500 000 EUR de ses OCA Atlas pour 44% de dilution.

: Néovacs lève de nouvelles OCEANE-BSA. Vergnet tire 500 000 EUR de ses OCA Atlas pour 44% de dilution. Les principales publications du jour : Abeo...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Inditex, propriétaire de Zara, annonce un ralentissement de la croissance de ses ventes trimestrielles (+7%, en ligne avec les attentes).

BBVA demande le feu vert de la BCE pour l'offre hostile sur Banco de Sabadell.

Un juge réduit à 400 millions de dollars le verdict de 2,25 milliards de dollars rendu contre Bayer pour le Roundup.

Equinor signe un contrat d'achat d'électricité avec New York pour le projet Empire Wind 1.

S&P Global a relevé la perspective de la note crédit "A-" d'UBS à "stable" de "négative".

Metall Zug et Miele obtiennent le feu vert pour leur coentreprise.

Avolta initie une coopération avec la fintech utu.

Swisscom s'apprête à vendre sa part de 4,5% dans Fibercop.

Les principales publications du jour : Inditex, Voestalpine, NordNet…

Des Amériques

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Elliott prend une participation de 2 milliards de dollars dans Softbank et milite pour des rachats d'actions à hauteur de 15 milliards de dollars, selon le FT.

Des sources affirment que les fabricants chinois de puces d'IA revoient leurs conceptions à la baisse pour s'assurer la production de TSMC.

Scorpion Capital annonce une position de vente à découvert sur Lasertec.

Les principales publications du jour : Hon Hai Precision…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.