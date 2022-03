Les marchés seront attentifs aux nuances de J. Powell, estime Véronique Riches-Flores

La Fed, c'est presque acquis, devrait procéder à un relèvement des Fed Funds d'un quart de point à l'occasion du FOMC de ce mois-ci, dans une fourchette de 0,25% à 0,50 %, écrit Véronique Riches-Flores. Le président de la banque centrale, J. Powell, ayant écarté l'éventualité d'un mouvement de 50 point de base en début de mois, le risque d'une mauvaise surprise sur ce front est, a priori, relativement faible.



C'est ailleurs que se situent, néanmoins, les risques, en particulier sur les annonces qui seront faites en matière d'évolution du bilan de la FED et sur les perspectives des membres du FOMC quant à l'évolution à venir des taux directeurs, les " Dot Plot ", estime l'économiste.



Il est vraisemblable, en effet, que ces dernières subissent une nouvelle révision à la hausse, potentiellement substantielle, compte-tenu des développements récents sur le front de l'inflation et de la vision très optimistes que conservent certains membres du FOMC sur la conjoncture américaine.



Selon Véronique Riches-Flores, les nuances qu'apportera J. Powell à ces projections lors de sa conférence de presse seront, de facto, essentielles pour éviter que les anticipations de marché ne s'emballent alors que, de leur côté, les signes avant-coureurs de récession et de stress financier ne cessent de se multiplier.