Les marchés vacillent alors que les sanctions contre la Russie s'intensifient

Par Saqib Iqbal Ahmed et Ira Iosebashvili

(Reuters) - L'effondrement des actions, la flambée des prix des matières premières et le durcissement des conditions financières mondiales à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie assombrissent les perspectives des marchés déjà perturbés par la perspective d'une Réserve fédérale hawkish.

Des mouvements spectaculaires sont observés partout, qu'il s'agisse d'un marché baissier pour l'indice composite Nasdaq, de l'envolée du pétrole et d'autres matières premières ou de la hausse des valeurs refuges comme l'or et le dollar américain.

La Fed, dont on s'attend largement à ce qu'elle relève ses taux lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, pour la première fois en plus de trois ans, pèse sur tout cela. Certains investisseurs craignent désormais que la banque centrale américaine doive continuer à relever ses taux pour contenir la hausse de l'inflation, malgré le coup porté à la croissance par l'instabilité géopolitique, au risque de provoquer une récession.

"Les traders ne sont pas habitués à ce genre de volatilité sur les marchés", a déclaré Michael O'Rourke de Jones Trading. "Tout le monde essaie de comprendre quelle est la prochaine menace et où se trouve la prochaine distorsion".

RALLYE DES MATIÈRES PREMIÈRES

Les sanctions prises par les États-Unis et leurs alliés à l'encontre du géant des exportations de matières premières qu'est la Russie ont alimenté un rallye des prix du pétrole, des métaux, du blé et d'autres matières premières, un mouvement que les investisseurs craignent de voir exacerber une inflation déjà élevée tout en pesant sur la croissance mondiale - une condition connue sous le nom de stagflation.

Le Brent a augmenté de plus de 25 % depuis le début du mois de mars, tandis que le prix du nickel a plus que doublé mardi, obligeant la Bourse des métaux de Londres à interrompre les échanges de ce métal.

"Pour l'économie américaine, nous assistons désormais à une stagflation, avec une inflation durablement plus élevée et une croissance économique moins importante que prévu avant la guerre (en Ukraine). Une récession ne peut plus être exclue", a écrit le stratège Ed Yardeni de Yardeni Research dans une récente obligation aux clients.

LES OURS ÉMERGENT

Le Nasdaq a glissé de 3,6 % lundi, le ramenant plus de 20 % en dessous de son récent sommet, confirmant que l'indice se trouve dans un marché baissier, selon une définition courante. Le DAX allemand est également en territoire baissier, tandis que l'indice de référence S&P 500, en baisse de près de 12% cette année, a récemment confirmé une correction.

UNE PLOMBERIE QUI GRINCE

Les indicateurs financiers montrent des signes croissants de stress sur les marchés. L'un d'entre eux est ce que l'on appelle l'écart FRA-OIS, qui mesure l'écart entre le taux d'intérêt à terme à trois mois aux États-Unis et le taux de swap sur indice au jour le jour. Il a récemment atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2020.

Un écart plus élevé reflète la hausse du risque de prêt interbancaire ou la thésaurisation de dollars américains par les banques, ce qui signifie qu'il est largement considéré comme un indicateur du risque du secteur bancaire.

La ruée vers les dollars a largement contribué à la progression du billet vert par rapport à l'euro au cours des deux dernières semaines, selon Huw Roberts, responsable des analyses chez Quant Insight à New York.

Plus généralement, les conditions financières mondiales - l'expression générale qui désigne la manière dont des paramètres tels que les taux de change, les fluctuations des actions et les coûts d'emprunt affectent la disponibilité des fonds dans l'économie - sont à leur niveau le plus tendu depuis environ deux ans.

GYRATIONS

La volatilité des actions, des monnaies et des taux atteint des niveaux record depuis plusieurs années, les investisseurs calibrant leurs portefeuilles en fonction de la hausse des prix des matières premières et d'un conflit potentiellement prolongé en Europe de l'Est.

Le Cboe, connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, était récemment à 33 et a grimpé d'environ 16 points cette année.

Les fortes hausses et baisses des rendements du Trésor - alimentées par des paris sur le degré d'agressivité de la Fed dans le relèvement des taux en 2022 ainsi que par une fuite vers la sécurité des obligations d'État américaines - ont porté l'indice ICE BoFAML MOVE à son plus haut niveau depuis mars 2020.

Dans le même temps, les girations des devises et la reprise du dollar américain ont fait grimper l'indice de volatilité des devises de la Deutsche Bank à un niveau proche de deux ans.

FUITE VERS LA SÉCURITÉ

Sans surprise, les investisseurs se sont réfugiés dans l'or, le dollar, le franc suisse et d'autres valeurs dites refuges, faisant grimper leurs prix à des sommets de plusieurs mois. Les prix du métal jaune ont augmenté de plus de 10 % cette année.