Bourse de Paris : Les marchés virent au rouge sur une rumeur venue de Chine

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Une seule petite rumeur et les marchés suréagissent comme à leur habitude. Ce matin, un vent contraire présumé en provenance de Chine a suffi à déstabiliser des indices européens qui avaient démarré la séance en légère hausse. Explications. La Chine s'est à nouveau invitée dans le débat boursier en faisant flancher les indices européens en matinée. Autour de 10h30, le CAC40 perdait 0,45% après avoir évolué non loin de l'équilibre depuis l'ouverture. C'est Bloomberg qui a semé le trouble en annonçant que des officiels chinois doutent qu'un accord commercial de long terme soit possible entre la Chine et les Etats-Unis à cause de Donald Trump. Plus précisément, ils semblent craindre la "nature impulsive" et les revirements du Président américain, estimant qu'il pourrait faire capoter un accord même si les négociateurs parvenaient à s'entendre. Le papier de Bloomberg est particulièrement flou. L'information émane d'une source proche du dossier, qui cite des commentaires réalisés par des officiels chinois lors de "conversations privées avec des visiteurs à Pékin et d'autres interlocuteurs ces dernières semaines". Très imprécis, mais suffisant pour faire reculer des marchés toujours accros aux petites phrases sur le contentieux sino-américain. En Europe, l'Energie, les Matériaux de base (notamment les Aciéristes) et les Valeurs Cycliques sont chahutées.

