Les marges de gasoil en Asie pourraient atteindre un pic en juin en raison de l'augmentation de l'offre et de l'approche de la mousson.

Les marges de raffinage pour le gasoil de référence de 10 ppm à Singapour, qui ont grimpé de près de 63 % au cours des deux dernières semaines, ont atteint 55,77 $ le baril par rapport au brut de Dubaï lundi, un record absolu selon les données de Refinitiv qui remontent à 2014. Le gasoil est actuellement la principale source de revenus des raffineries asiatiques.

La hausse remarquable des bénéfices du gasoil encourage les raffineurs, de la Corée du Sud à l'Inde, à donner la priorité à la production du carburant industriel et à intensifier les exportations vers l'Asie et aussi vers l'Europe, qui cherche à remplacer les approvisionnements russes avant un embargo de l'Union européenne visant à éliminer progressivement les produits pétroliers russes dans huit mois, ont indiqué les sources.

La hausse remarquable des bénéfices du gasoil encourage les raffineurs

La demande de la Chine devrait également rebondir grâce à l'assouplissement des restrictions sur le COVID-19, ont-elles ajouté.

"L'assouplissement des restrictions en Chine stimulera sans aucun doute une reprise de la demande. D'un autre côté, on s'attend à une baisse (de la demande) en raison de la saison de la mousson dans certains pays, en plus des prix élevés du diesel qui réduisent la consommation", a déclaré Sandy Kwa, analyste principal au Boston Consulting Group.

Les flux d'arbitrage vers l'Ouest, cependant, fourniront un coussin et empêcheront toute chute brutale des fissures du gasoil régional à l'avenir, selon les observateurs du marché.

Jane Xie, analyste pétrolière senior au cabinet d'analyse Kpler, a déclaré que l'Europe pourrait attirer davantage d'approvisionnements du Moyen-Orient et de l'Inde, intensifiant ainsi la concurrence entre l'Asie et l'Europe pour ces barils.

En conséquence, Kpler s'attend à ce que les fissures du gasoil 10 ppm se situent en moyenne autour de 24-26 $ le baril au troisième trimestre, et glissent à environ 20-21 $ le baril au quatrième trimestre.

"Nous nous attendons à ce que le troisième trimestre soit plus fourni à l'est de Suez, et en Asie en général", a déclaré un négociant de gasoil basé à Singapour.

"Mais nous devrions voir un arb plus exploitable vers l'Ouest au cours du troisième trimestre", a-t-il ajouté, précisant que les barils du Golfe arabe et de la côte ouest de l'Inde seront les plus nombreux à se diriger vers l'Europe.

Les exportations de diesel de l'Asie ont atteint 8,51 millions de tonnes en mai

Les exportations de diesel de l'Asie ont atteint 8,51 millions de tonnes en mai, soit 1,2 % de plus qu'en avril, selon les évaluations de Refinitiv Oil Research.

"Les raffineurs occidentaux donnant la priorité à l'essence plutôt qu'au diesel pour répondre à la demande saisonnière, l'offre de diesel devrait rester serrée à un moment où les raffineurs font déjà fonctionner leurs raffineries près de leur capacité", a déclaré Serena Huang, analyste de marché senior à la société d'analyse pétrolière Vortexa.

"La question n'est pas de savoir si l'arbitrage Est-Ouest restera ouvert, mais plutôt de savoir quelle est son ampleur et combien de flux se dirigeront vers l'Ouest", a-t-elle ajouté.