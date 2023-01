Les marges de raffinage du pétrole américain atteignent leur plus haut niveau depuis 3 mois en raison de l'augmentation des pannes d'usine

Par Shariq Khan

(Reuters) - Les marges de raffinage du pétrole aux États-Unis ont atteint mardi leur niveau le plus élevé depuis trois mois et sont susceptibles d'augmenter, selon les analystes, car les arrêts non planifiés des raffineries pèsent sur les réserves de carburant déjà limitées.

Les pannes ont fait grimper les prix de l'essence au Texas et en Oklahoma cette année, avant ce qui devrait être une saison de révision plus lourde que d'habitude pour les raffineries. La hausse des prix et des marges est inhabituelle pour cette période de l'année, où les déplacements sont en baisse.

Le crack spread, un indicateur clé des bénéfices des raffineurs qui mesure la différence entre les prix du pétrole brut et les prix de vente des produits finis, a touché 42,41 $ mardi, le plus haut depuis octobre. La moyenne sur cinq ans en janvier est de 15,56 $, selon une analyse des données Refinitiv Eikon.

Le prix moyen de l'essence au Texas a atteint environ 3,07 $ le gallon mardi, soit une hausse de près de 44 cents par rapport au mois précédent, selon le groupe automobile AAA. Les automobilistes de l'Oklahoma paient également environ 45 cents de plus, à 3,13 $ le gallon, selon les données de l'AAA.

Une unité de production de diesel de la raffinerie PBF Energy de Chalmette, en Louisiane, a été fermée suite à un incendie samedi. Elle pourrait être hors service pendant au moins un mois. Exxon Mobil a déclaré lundi qu'elle effectuerait une maintenance planifiée sur plusieurs unités de son complexe pétrochimique de Baytown, au Texas.

La saison de maintenance des raffineries en cours pourrait être beaucoup plus longue que d'habitude, de nombreuses raffineries de la côte américaine du Golfe du Mexique fonctionnant toujours en dessous de leur capacité après que la tempête hivernale Elliott ait éliminé quelque 1,5 million de barils par jour de capacité de raffinage en décembre. Une raffinerie Suncor à Commerce City, Colorado, est restée hors service depuis la tempête.

De nombreuses révisions ont également été retardées par la pandémie, et les raffineurs prévoient maintenant deux fois plus de révisions au printemps que d'habitude, ce qui exerce une pression accrue sur les approvisionnements en carburant.

Les stocks de carburant sont faibles par rapport aux niveaux historiques, "il y a donc peu de marge d'erreur", a déclaré Rob Thummel, gestionnaire de portefeuille chez Tortoise. Aux États-Unis, les stocks d'essence sont inférieurs d'environ 10 % à la normale et ceux de diesel d'environ 20 %.

L'interdiction prochaine des cargaisons de carburant maritime russe entraînera de nouveaux appels sur les produits raffinés américains, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"L'approvisionnement en diesel de l'Europe en provenance des États-Unis et de la plaque tournante émergente des raffineries au Moyen-Orient pourrait compenser une partie des barils manquants en provenance de Russie, mais un manque à gagner semble probable", a déclaré Hansen.