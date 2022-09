Les marques critiquent Twitter pour ses publicités liées à des comptes de pornographie infantile.

Certains grands annonceurs, dont Dyson, Mazda et la société de produits chimiques Ecolab, ont suspendu leurs campagnes de marketing ou retiré leurs publicités de certaines parties de Twitter parce que leurs promotions apparaissaient aux côtés de tweets sollicitant la pornographie enfantine, ont déclaré les sociétés à Reuters.

Des marques allant de Walt Disney Co, NBCUniversal et Coca-Cola Co à un hôpital pour enfants figurent parmi les quelque 30 annonceurs qui sont apparus sur les pages de profil des comptes Twitter qui colportent des liens vers du matériel d'exploitation, selon un examen par Reuters des comptes identifiés dans une nouvelle recherche sur les abus sexuels d'enfants en ligne du groupe de cybersécurité Ghost Data.

Certains de ces tweets comprennent des mots clés liés au "viol" et aux "adolescents", et apparaissent aux côtés de tweets promus par des entreprises publicitaires, selon l'examen de Reuters. Dans un exemple, un tweet promu pour la marque de chaussures et d'accessoires Cole Haan est apparu à côté d'un tweet dans lequel un utilisateur disait faire du "commerce de contenu pour adolescents/enfants".

"Nous sommes horrifiés", a déclaré à Reuters David Maddocks, président de la marque Cole Haan, après avoir été informé que les publicités de l'entreprise apparaissaient à côté de tels tweets. "Soit Twitter va régler ce problème, soit nous le réglerons par tous les moyens, ce qui inclut de ne pas acheter de publicités Twitter."

Dans un autre exemple, un utilisateur a tweeté en recherchant le contenu de "Yung girls ONLY, NO Boys", qui a été immédiatement suivi par un tweet promu pour le Scottish Rite Children's Hospital basé au Texas. Scottish Rite n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Dans une déclaration, Celeste Carswell, porte-parole de Twitter, a déclaré que l'entreprise "a une tolérance zéro pour l'exploitation sexuelle des enfants" et qu'elle investit davantage de ressources dédiées à la sécurité des enfants, notamment en embauchant de nouveaux postes pour rédiger la politique et mettre en œuvre des solutions.

Elle a ajouté que Twitter travaille en étroite collaboration avec ses clients et partenaires publicitaires pour enquêter et prendre des mesures pour éviter que la situation ne se reproduise.

Les difficultés de Twitter à identifier les contenus pédophiles ont été signalées pour la première fois dans une enquête du site d'informations technologiques The Verge à la fin du mois d'août. Reuters rapporte ici pour la première fois la réaction des annonceurs qui sont essentiels à la source de revenus de Twitter.

Comme toutes les plateformes de médias sociaux, Twitter interdit les représentations d'exploitation sexuelle d'enfants, qui sont illégales dans la plupart des pays. Mais il autorise le contenu pour adultes en général et abrite un échange florissant d'images pornographiques, qui représentent environ 13 % de tout le contenu sur Twitter, selon un document interne de l'entreprise vu par Reuters.

Twitter a refusé de commenter le volume de contenu pour adultes sur la plate-forme.

Ghost Data a identifié les plus de 500 comptes qui ont ouvertement partagé ou demandé du matériel pédopornographique sur une période de 20 jours ce mois-ci. Twitter n'a pas supprimé plus de 70 % des comptes au cours de la période étudiée, selon le groupe, qui a partagé ses conclusions en exclusivité avec Reuters.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante l'exactitude des conclusions de Ghost Data dans leur intégralité, mais a examiné des dizaines de comptes qui sont restés en ligne et qui sollicitaient du matériel pour des "13+" et des "jeunes nus".

Après que Reuters ait partagé un échantillon de 20 comptes avec Twitter jeudi dernier, la société a supprimé environ 300 comptes supplémentaires du réseau, mais plus de 100 autres restaient encore sur le site le jour suivant, selon Ghost Data et un examen de Reuters.

Reuters a ensuite partagé lundi la liste complète de plus de 500 comptes après qu'elle ait été fournie par Ghost Data, que Twitter a examinée et suspendue définitivement pour violation de ses règles, a déclaré mardi M. Carswell de Twitter.

Dans un courriel adressé aux annonceurs mercredi matin, avant la publication de cette histoire, Twitter a déclaré avoir "découvert que des publicités étaient diffusées au sein de profils impliqués dans la vente publique ou la sollicitation de matériel pédopornographique."

Andrea Stroppa, le fondateur de Ghost Data, a déclaré que l'étude était une tentative d'évaluer la capacité de Twitter à supprimer ce matériel. Il a déclaré avoir personnellement financé la recherche après avoir reçu un tuyau sur le sujet.

L'année dernière, Twitter a suspendu plus d'un million de comptes pour du matériel d'exploitation d'enfants, selon les rapports de transparence de l'entreprise.

"Il n'y a pas de place pour ce type de contenu en ligne", a déclaré un porte-parole du constructeur automobile Mazda USA dans une déclaration à Reuters, ajoutant qu'en réponse, la société interdit désormais à ses publicités d'apparaître sur les pages de profil Twitter.

Un porte-parole de Disney a qualifié le contenu de "répréhensible" et a déclaré qu'ils "redoublent d'efforts pour s'assurer que les plateformes numériques sur lesquelles nous faisons de la publicité, et les acheteurs de médias que nous utilisons, renforcent leurs efforts pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent".

Un porte-parole de Coca-Cola, dont un tweet promu est apparu sur un compte suivi par les chercheurs, a déclaré qu'il ne tolérait pas que le matériel soit associé à sa marque et a affirmé que "toute violation de ces normes est inacceptable et prise très au sérieux."

NBCUniversal a déclaré avoir demandé à Twitter de retirer les publicités associées au contenu inapproprié.

MOTS CODÉS

Twitter n'est guère le seul à être aux prises avec des défaillances de modération liées à la sécurité des enfants en ligne. Les défenseurs de la protection de l'enfance affirment que le nombre d'images connues d'abus sexuels d'enfants a grimpé en flèche, passant de milliers à des dizaines de millions ces dernières années, les prédateurs ayant utilisé les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram de Meta, pour toiletter leurs victimes et échanger des images explicites.

Pour les comptes identifiés par Ghost Data, presque tous les négociants de matériel d'abus sexuels d'enfants commercialisaient le matériel sur Twitter, puis demandaient aux acheteurs de les joindre sur des services de messagerie tels que Discord et Telegram afin de compléter le paiement et de recevoir les fichiers, qui étaient stockés sur des services de stockage en nuage comme Mega, basé en Nouvelle-Zélande, et Dropbox, basé aux États-Unis, selon le rapport du groupe.

Un porte-parole de Discord a déclaré que la société avait banni un serveur et un utilisateur pour avoir violé ses règles contre le partage de liens ou de contenus qui sexualisent les enfants.

Mega a déclaré qu'un lien référencé dans le rapport de Ghost Data avait été créé début août et peu après supprimé par l'utilisateur, qu'il a refusé d'identifier. Mega a déclaré avoir fermé définitivement le compte de l'utilisateur deux jours plus tard.

Dropbox et Telegram ont déclaré utiliser une variété d'outils pour modérer le contenu, mais n'ont pas fourni de détails supplémentaires sur la façon dont ils répondraient au rapport.

Il n'en reste pas moins que la réaction des annonceurs représente un risque pour l'activité de Twitter, qui tire plus de 90 % de ses revenus de la vente de placements publicitaires numériques aux marques qui cherchent à commercialiser des produits auprès des 237 millions d'utilisateurs actifs quotidiens du service.

Twitter se bat également en justice contre le PDG de Tesla et milliardaire Elon Musk, qui tente de se retirer d'un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société de médias sociaux en raison de plaintes concernant la prévalence des comptes de spam et son impact sur l'activité.

En réponse à un tweet de Reuters mercredi sur cette histoire, Musk a tweeté "extrêmement préoccupant".

Une équipe d'employés de Twitter a conclu dans un rapport daté de février 2021 que l'entreprise avait besoin de plus d'investissements pour identifier et supprimer le matériel d'exploitation des enfants à l'échelle, notant que l'entreprise avait un arriéré de cas à examiner pour un éventuel signalement aux forces de l'ordre.

"Alors que la quantité de (contenu d'exploitation sexuelle d'enfants) a augmenté de manière exponentielle, l'investissement de Twitter dans les technologies pour détecter et gérer cette croissance n'a pas augmenté", selon le rapport, qui a été préparé par une équipe interne pour fournir une vue d'ensemble sur l'état du matériel d'exploitation des enfants sur Twitter et recevoir des conseils juridiques sur les stratégies proposées.

"Les rapports récents sur Twitter ne donnent qu'un coup d'œil dépassé et momentané sur un seul aspect de notre travail dans cet espace, et ne reflètent pas exactement la situation actuelle", a déclaré M. Carswell.

Les trafiquants utilisent souvent des mots de code tels que "cp" pour pédopornographie et sont "intentionnellement aussi vagues que possible" pour éviter la détection, selon les documents internes. Plus Twitter réprime certains mots-clés, plus les utilisateurs sont incités à utiliser du texte obscurci, qui "a tendance à être plus difficile à automatiser pour (Twitter)", selon les documents.

Stroppa, de Ghost Data, a déclaré que de telles astuces compliqueraient les efforts de traque, mais a fait remarquer que sa petite équipe de cinq chercheurs, sans accès aux ressources internes de Twitter, a pu trouver des centaines de comptes en 20 jours.

Twitter n'a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire. (Reportage de Sheila Dang à New York et de Katie Paul à Palo Alto ; Reportage supplémentaire de Dawn Chmielewski à Los Angeles ; Montage de Kenneth Li et Edward Tobin)