Les massacres en Californie renforcent les craintes des immigrants face à la violence armée aux États-Unis

Romero a été tué lundi, abattu par un homme armé avec six autres ouvriers agricoles à Half Moon Bay, juste au sud de San Francisco. Même dans une nation qui n'est que trop familière avec la violence armée, la fusillade a été stupéfiante, arrivant deux jours seulement après qu'un autre tireur ait ouvert le feu dans une salle de bal à Monterey Park, une enclave asiatique américaine à l'extérieur de Los Angeles.

Au total, 18 personnes sont mortes dans ces fusillades consécutives, ébranlant deux communautés très unies qui avaient attiré des immigrants en quête d'opportunités.

"Vous cherchez à améliorer votre vie et vous vous retrouvez avec ça", a déclaré le cousin de Romero, Jose Juarez, calme et maussade mardi alors qu'il prenait une pause pour cuisiner dans une taqueria mexicaine dans un centre commercial de Half Moon Bay.

Le fait que la police ait déclaré que les attaques avaient été perpétrées par des assaillants connus au sein de la communauté - Huu Can Tran, 72 ans, fréquentait le studio de danse de Monterey Park et Chunli Zhao, 66 ans, travaillait dans une ferme de Half Moon Bay - n'a fait qu'ajouter au sentiment de peur ressenti par les groupes d'immigrants qui ont été la cible de la rhétorique et des attaques racistes aux États-Unis.

Pas moins de 32 % des immigrés asiatiques et 23 % des immigrés latinos de Californie se disent "très inquiets" à l'idée de devenir des victimes de la violence armée dans leur pays d'adoption - soit trois fois le niveau de peur signalé par les personnes nées aux États-Unis, selon des données recueillies par l'Université de Californie, Los Angeles, et partagées avec Reuters.

Les massacres ont accentué ces inquiétudes pour certaines personnes.

Antonio Perez, qui vit maintenant à Half Moon Bay après avoir quitté le Mexique en 1983, a déclaré qu'il se sentait coincé entre la violence des cartels dans son pays natal et la violence armée aux États-Unis.

"Nous ne nous attendions pas à ce genre d'extrême ici", a déclaré Perez en secouant la tête. "Quelle tragédie !"

À environ 380 miles (610 km) au sud, à Monterey Park, les résidents ont exprimé leurs craintes, au lendemain de la fusillade dans la salle de danse, que le poison de la culture américaine des armes à feu et de l'épidémie de fusillades de masse n'infecte les communautés asiatiques-américaines.

"Les Américains peuvent avoir des armes à feu, il y en a partout", a déclaré Frank Hio, 36 ans, qui est originaire de Chine. "C'est dangereux ici."

Dans la banlieue prospère connue pour ses magasins et restaurants asiatiques, certaines personnes ont exprimé leur angoisse que le tireur provienne de la communauté.

"Les tireurs sont asiatiques, et les victimes sont asiatiques", a déclaré Rolando Favis, 72 ans, qui a quitté les Philippines pour s'installer aux États-Unis il y a 38 ans.

Mais beaucoup ont également déclaré qu'ils craignaient davantage pour leur sécurité depuis plusieurs années, suite à la hausse des crimes haineux contre les Asiatiques dans le sillage de la pandémie et de la rhétorique du président de l'époque, Donald Trump, blâmant la Chine.

À la suite de la pandémie, la possession d'armes à feu par les Américains d'origine asiatique a augmenté. Selon une étude de l'Université du Michigan, un tiers de ceux qui possédaient des armes à feu ont déclaré les porter plus fréquemment au milieu des incidents anti-asiatiques, et un autre tiers a déclaré garder des armes chargées ou non verrouillées chez eux.

Dans le magasin d'armes Euro Arms Inc à Alhambra, à 5 km du lieu du massacre de Monterey Park, Wesley Chan, assistant du magasin, a déclaré que les ventes d'armes avaient augmenté depuis le début de la pandémie, y compris parmi les Américains d'origine asiatique de la région.

"Tout le monde avait peur et voulait se protéger", a-t-il dit.

Environ 9,3 % des immigrants asiatiques gardent des armes à feu chez eux en Californie, contre 5,6 % des immigrants latinos et 12 % des immigrants blancs, a déclaré Ninez Ponce, le chercheur principal de l'étude de l'UCLA. Dans l'ensemble, environ 17,6 % des Californiens, toutes origines confondues, gardent une arme à la maison.

Tran et Zhao ont tous deux utilisé des pistolets semi-automatiques. La police n'a pas précisé où et quand ils avaient été acquis.