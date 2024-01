Entre 10 000 et 15 000 personnes ont été tuées l'année dernière dans une ville de la région du Darfour occidental, au Soudan, lors de violences ethniques perpétrées par les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) et les milices arabes alliées, selon un rapport des Nations unies dont Reuters a pris connaissance vendredi.

Dans le rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, les observateurs indépendants des sanctions de l'ONU ont attribué le bilan d'El Geneina à des sources de renseignement et l'ont comparé aux estimations de l'ONU selon lesquelles environ 12 000 personnes ont été tuées dans tout le Soudan depuis que la guerre a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR).

Les observateurs ont également qualifié de "crédibles" les accusations selon lesquelles les Émirats arabes unis auraient fourni un soutien militaire aux forces de sécurité soudanaises "plusieurs fois par semaine" par l'intermédiaire d'Amdjarass, dans le nord du Tchad. En novembre, un général soudanais de haut rang a accusé les Émirats arabes unis de soutenir l'effort de guerre des FAR.

Dans une lettre adressée aux observateurs, les Émirats arabes unis ont déclaré que 122 vols avaient acheminé de l'aide humanitaire à Amdjarass pour aider les Soudanais fuyant la guerre. Selon les Nations unies, environ 500 000 personnes ont fui le Soudan pour se réfugier dans l'est du Tchad, à plusieurs centaines de kilomètres au sud d'Amdjarass.

Entre avril et juin de l'année dernière, El Geneina a connu une "violence intense", écrivent les observateurs, qui accusent la RSF et ses alliés d'avoir pris pour cible la tribu ethnique africaine des Masalit lors d'attaques qui "pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité".

La RSF a précédemment nié ces accusations et a déclaré que tout soldat impliqué serait traduit en justice. La RSF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

"Les attaques ont été planifiées, coordonnées et exécutées par la RSF et les milices arabes qui lui sont alliées", ont écrit les observateurs des sanctions dans leur rapport annuel au Conseil de sécurité, qui compte 15 membres.

UNE BALLE DANS LA TÊTE

L'année dernière, Reuters a fait la chronique des violences ethniques ciblées commises dans l'ouest du Darfour. Dans des centaines d'entretiens avec Reuters, des survivants ont décrit des scènes horribles de saignées à El Geneina et sur la route de 30 kilomètres entre la ville et la frontière avec le Tchad, alors que les gens fuyaient.

Le rapport des observateurs contient des récits similaires. Ils indiquent qu'entre le 14 et le 17 juin, quelque 12 000 personnes ont fui El Geneina à pied pour se rendre à Adre, au Tchad. Les Masalit étaient majoritaires à El Geneina jusqu'à ce que les attaques les contraignent à un exode massif.

"Les femmes et les hommes ont été séparés, harcelés, fouillés, volés et agressés physiquement lorsqu'ils atteignaient les points de contrôle des forces de sécurité. Les forces de sécurité et les milices alliées ont tiré sans discrimination dans les jambes de centaines de personnes pour les empêcher de fuir", ont déclaré les observateurs.

"Les jeunes hommes ont été particulièrement ciblés et interrogés sur leur appartenance ethnique. S'ils étaient identifiés comme Masalit, beaucoup étaient sommairement exécutés d'une balle dans la tête. Les femmes ont été agressées physiquement et sexuellement. Des tirs aveugles ont également blessé et tué des femmes et des enfants", selon le rapport.

Toutes les personnes qui ont parlé aux observateurs ont mentionné "de nombreux cadavres le long de la route, y compris ceux de femmes, d'enfants et de jeunes hommes". Les observateurs ont également fait état de violences sexuelles "généralisées" liées au conflit et commises par RSF et les milices alliées.

UNE NOUVELLE PUISSANCE DE FEU

Les observateurs ont déclaré que la prise de contrôle de la majeure partie du Darfour par le FSR s'appuyait sur trois lignes de soutien : les communautés arabes alliées, des réseaux financiers dynamiques et complexes et de nouvelles lignes d'approvisionnement militaire passant par le Tchad, la Libye et le Sud-Soudan.

Les missions de l'ONU au Tchad, en Libye et au Sud-Soudan n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Les réseaux financiers complexes établis par le RSF avant et pendant la guerre lui ont permis d'acquérir des armes, de payer des salaires, de financer des campagnes médiatiques, de faire du lobbying et d'acheter le soutien d'autres groupes politiques et armés", écrivent les observateurs, ajoutant que le RSF a utilisé les recettes de son commerce d'or d'avant-guerre pour créer un réseau de pas moins de 50 entreprises dans plusieurs secteurs.

Depuis le début de la guerre, "la majeure partie de l'or qui était auparavant exporté vers les Émirats arabes unis est maintenant passé en contrebande vers l'Égypte", précisent les observateurs.

La nouvelle puissance de feu acquise par la RSF "a eu un impact massif sur l'équilibre des forces, tant au Darfour que dans d'autres régions du Soudan", selon le rapport.

Les FAR ont récemment réalisé des gains militaires en prenant le contrôle de Wad Madani, l'une des principales villes du Soudan, et en consolidant leur emprise sur la région occidentale du Darfour.

En décembre, les États-Unis ont officiellement établi que les parties belligérantes au Soudan avaient commis des crimes de guerre et que le FSR et les milices alliées avaient également commis des crimes contre l'humanité et des actes de nettoyage ethnique.

En raison de la guerre, près de la moitié des 49 millions d'habitants du Soudan ont besoin d'aide, tandis que plus de 7,5 millions de personnes ont fui leur foyer - ce qui fait du Soudan la plus grande crise de déplacement au monde - et que la faim augmente.

Les observateurs des sanctions ont déclaré au Conseil de sécurité des Nations unies que "l'excès de voies de médiation, les positions bien arrêtées des parties belligérantes et les intérêts régionaux divergents ont fait que ces efforts de paix n'ont pas encore permis d'arrêter la guerre, d'apporter un règlement politique ou de résoudre la crise humanitaire".