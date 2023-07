Le principal indice boursier canadien a ouvert en baisse lundi, les valeurs des matériaux et de l'immobilier ayant chuté, tandis que les investisseurs attendaient les données sur l'inflation américaine et la décision de la Banque du Canada sur sa politique monétaire, prévue plus tard cette semaine.

A 9h30 ET (1330 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 24,09 points, soit 0,12%, à 19 806,95. (Rapport de Shashwat Chauhan à Bengaluru)