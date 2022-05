Les matières premières se trouvent dans une "tempête parfaite", selon l'ERG, alors que la crise déclenche un super cycle.

Combinés aux problèmes logistiques liés à COVID et à la demande de transparence en matière de durabilité, ces facteurs ont réuni "tous les ingrédients d'une tempête parfaite sur les marchés des matières premières", a-t-il déclaré au Reuters Global Markets Forum à Davos.

M. Sobokta a déclaré qu'un super cycle des matières premières a maintenant commencé et se poursuivra pendant les 30 prochaines années, prédisant une hausse de 20 % des prix du cuivre d'ici la fin de 2022.

ERG, société privée basée au Luxembourg, est un fournisseur mondial de cuivre et de cobalt. Elle fournit également de l'alumine et du minerai de fer et est le seul producteur d'aluminium de haute qualité au Kazakhstan.

M. Sobokta estime que la résurgence des combustibles fossiles est temporaire et que la transition vers une économie à plus faible émission de carbone "ne peut être arrêtée", ce qui nécessitera, selon les prévisions, 50 000 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies.

"Entre 200 et 300 milliards de dollars d'investissements par an seront nécessaires à l'industrie minière pour satisfaire la demande de la transition énergétique", a-t-il déclaré, une grande partie de cette somme étant investie dans l'extraction du cuivre, du nickel, du cobalt et d'autres métaux.

Dans un contexte de prix élevés et de pressions sur la chaîne d'approvisionnement, M. Sobokta s'attend à ce que les entreprises et les pays stockent les matières premières stratégiques, notamment le pétrole, le cuivre, le cobalt et d'autres métaux.

"Si vous avez de petites perturbations de l'approvisionnement, vous allez voir de grandes fluctuations des prix", a déclaré Sobokta, ajoutant qu'il s'attendait à voir un impact dans la seconde moitié de 2022.

Les principaux utilisateurs finaux tels que l'industrie automobile tentent déjà de conclure des accords d'écoulement à long terme pour acheter des métaux tels que le lithium et le cobalt aux prix actuels du marché, a-t-il dit.

"Cela vous indique à quel point il est difficile de mettre la main sur du matériel à long terme - et en particulier du matériel propre d'un point de vue ESG (environnement, social et gouvernance)", a-t-il ajouté.

(Cette interview a été réalisée dans le cadre du Reuters Global Markets Forum. Rejoignez le FMM sur Refinitiv Messenger : )