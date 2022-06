Les médecins américains sont invités à effectuer des tests de dépistage de la variole du singe, mais le CDC estime que le risque pour le public est faible.

Jusqu'à présent, on a recensé 21 cas de la maladie dans au moins 11 États. Les patients touchés sont en train de s'isoler pour éviter la propagation du virus, ont déclaré des responsables des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) aux journalistes lors d'une conférence téléphonique.

Le CDC a déclaré qu'il était au courant de 700 cas de monkeypox qui ont été signalés dans le monde en dehors de certaines régions d'Afrique, où la maladie est endémique. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent.

L'agence collabore avec des experts mondiaux pour en savoir plus sur la façon dont cette épidémie a commencé et comment elle se propage maintenant aux États-Unis et ailleurs.

Dans un rapport détaillé de 17 cas publié dans le Morbidity and Mortality Weekly Report du CDC, la plupart des patients se sont identifiés comme des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Dans de nombreux cas, l'éruption du monkeypox a commencé dans la zone génitale, ce qui pourrait amener certains médecins à le diagnostiquer comme une infection sexuellement transmissible plus courante telle que l'herpès ou la syphilis.

Les responsables de la santé pensent que la transmission communautaire est probable, c'est pourquoi ils demandent aux médecins de tester leurs patients s'ils ont une raison de suspecter le monkeypox.

Le CDC a souligné que le monkeypox se transmet par un contact étroit avec une personne atteinte du virus et avec les plaies du monkeypox.

"Tout le monde peut contracter le monkeypox et nous surveillons attentivement les cas de monkeypox qui pourraient se propager dans n'importe quelle population, y compris ceux qui ne s'identifient pas comme des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes", a déclaré Jennifer McQuiston, directrice adjointe de la division des pathogènes à haute conséquence et de la pathologie du CDC, lors du briefing.

Jusqu'à présent, les États-Unis ont effectué 120 tests de dépistage de la variole du singe. Les responsables ont déclaré que le gouvernement a la capacité d'effectuer 1 000 tests par jour.

Actuellement, tous les patients américains sont en voie de guérison ou ont déjà récupéré. On demande à ceux qui ont encore une éruption cutanée de rester chez eux jusqu'à ce qu'ils soient complètement guéris, a déclaré le CDC.

On considère qu'un patient est rétabli lorsque toutes les plaies se sont cicatrisées, que les croûtes tombent et qu'une peau saine est apparue.

M. McQuiston a déclaré qu'une analyse des séquences génétiques des échantillons du virus américain a révélé que, dans la plupart des cas, il est similaire à la variante circulant en Europe.

Cependant, les scientifiques américains ont identifié deux variantes génétiquement distinctes du virus de la variole du singe parmi les échantillons américains. Les deux partagent des ancêtres communs avec des souches présentes au Nigeria depuis au moins 2017.

McQuiston a déclaré qu'il est possible qu'une certaine forme du virus se soit transmise sous le radar aux États-Unis, bien que de manière très limitée.

Les responsables américains ont déclaré que le gouvernement dispose de suffisamment de vaccins au sein du Strategic National Stockpile, et qu'il les propose aux personnes ayant eu des contacts à haut risque avec des personnes infectées afin de prévenir la transmission du virus.

Jusqu'à présent, les États-Unis ont livré environ 1 200 vaccins et 100 traitements.