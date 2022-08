Les médecins de Sierra Leone font grève pour leur salaire et leurs allocations de carburant

Les médecins ont déclaré avoir perdu entre 20 et 40 % de leur salaire net en mai après que le gouvernement ait mis fin à leur allocation mensuelle de risque COVID-19 et à un allègement fiscal dont ils avaient bénéficié avec le début de la pandémie.

Ils réclament également des allocations de carburant de 45 litres par semaine, qui, selon eux, ont été promises mais non tenues depuis des années.

Les médecins ont également organisé des grèves en 2018 et 2020 dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, pour protester contre les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et les primes non versées. La Sierra Leone a des résultats sanitaires parmi les plus mauvais au monde.

Le gouvernement a déclaré qu'il avait répondu aux demandes des médecins et que les salaires seraient augmentés en septembre. Des bons de carburant seront également distribués chaque semaine, a déclaré le ministre de la santé Austin Demby.

"Il est très, très difficile de comprendre pourquoi une grève est nécessaire", a déclaré M. Demby.

Mais les arriérés de salaires supplémentaires dus depuis mai n'ont pas été traités, et les médecins n'ont pas confiance dans le système d'allocation carburant, a déclaré Edries Tejan, président de l'Association médicale et dentaire.

"Les médecins ne sont pas convaincus que le système particulier qu'ils proposent va fonctionner", a-t-il déclaré.