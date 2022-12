Les médecins de la Maison Blanche exhortent les Américains à se procurer la mise à jour des rappels de COVID

(Reuters) - Les hauts responsables de la santé américains ont exhorté vendredi les Américains à recevoir des rappels du vaccin COVID-19 s'ils sont éligibles afin d'éviter les infections pendant la période des fêtes.

Les vaccins, fabriqués par Pfizer Inc, BioNTech SE et Moderna Inc, sont disponibles depuis septembre, mais les Américains ne se sont pas précipités pour les recevoir.

Environ 42,2 millions de vaccins mis à jour ont été administrés aux États-Unis jusqu'à présent, et seulement 34 % des Américains âgés de 65 ans ou plus se sont fait injecter.

"N'attendez pas. Si vous attendez, vous vous exposez à des risques", a déclaré le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président. "Si vous êtes à jour, tant mieux. Sinon, faites-vous vacciner."