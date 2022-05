Les médecins inquiets pour leur santé et de la qualité des soins

Berne (awp/ats) - La FMH a adopté une charte médicale pour défendre la santé des médecins, confrontés à une surcharge de travail et à des horaires à rallonge. La qualité et la sécurité des soins sont en jeu, écrit-elle.

Cette charte, approuvée il y a une dizaine de jours par la Chambre médicale et qui représente un travail de longue haleine commencé en 2020, a été signée par plus de 40 personnes et associations, annonce lundi la Fédération des médecins suisses (FMH).

"La pression à la performance accrue pèse toujours plus sur la santé des médecins", s'inquiète la faîtière.

La charte, en 14 points, vise à améliorer la situation. Les organisations signataires s'engagent pour de meilleures conditions de travail, le respect du droit du travail, la reconnaissance des charges qui pèsent sur les médecins et une culture de la bienveillance au sein du corps médical.

ats/al