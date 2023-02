Les médecins juniors en Angleterre organisent une grève de trois jours à partir du 13 mars

Les médecins juniors ont accepté en 2019 une augmentation salariale annuelle de 2 % dans le cadre d'un accord de quatre ans, mais ils affirment que cela est désormais insuffisant compte tenu de l'inflation beaucoup plus élevée.

"Nous sommes démoralisés, en colère et ne sommes plus disposés à travailler pour des salaires qui ont connu une baisse en termes réels de plus de 26% au cours des 15 dernières années", a déclaré la BMA dans un communiqué.

"Ceci, ainsi que le stress et l'épuisement de travailler dans un NHS en crise, nous a amené à ce moment, nous a amené à un débrayage de 72 heures."

Les grèves vont accroître la pression sur le National Health Service britannique, financé par l'État, qui est déjà mis à rude épreuve par le manque de personnel et les retards accumulés, et qui subit maintenant des vagues de grèves disruptives de la part des travailleurs de la santé.

Alors que les infirmières ont suspendu les grèves prévues pour le mois de mars pendant que leur syndicat mène des négociations avec le gouvernement, les ambulanciers et autres travailleurs de la santé prévoient d'autres actions de grève.

"Nous apprécions évidemment énormément le travail des médecins juniors dans tout le pays, et il est décevant qu'ils aient pris la décision de s'engager dans cette action de grève", a déclaré le porte-parole adjoint du Premier ministre britannique, Rishi Sunak.

"Le ministre de la Santé a récemment rencontré la BMA pour discuter de ce qui est juste et abordable, et nous encourageons les syndicats à poursuivre le dialogue plutôt que la grève", a déclaré le porte-parole aux journalistes.