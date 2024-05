Les médecins des hôpitaux publics kenyans ont signé mercredi un accord de reprise du travail avec le gouvernement visant à mettre fin à une grève qui a débuté à la mi-mars, selon des images diffusées par la chaîne de télévision NTV Kenya.

Le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya, qui représente plus de 7 000 membres, s'est mis en grève le 15 mars pour réclamer, entre autres, le paiement de leurs arriérés de salaire et l'embauche immédiate de médecins stagiaires.