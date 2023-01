Les médias d'État chinois mettent en garde contre une volatilité à double sens pour le yuan en 2023

La monnaie s'est peut-être renforcée, mais cette année, elle sera volatile dans les deux sens, ont-ils averti.

Étant donné que les journaux ont délivré essentiellement le même message le même jour et sur leurs premières pages, ils avaient presque certainement reçu l'ordre de le faire de la part du gouvernement.

Le yuan s'est renforcé de 2,2 % par rapport au dollar cette année, atteignant un sommet de presque cinq mois mardi et inversant une grande partie de la perte annuelle de 2022, la plus importante en 28 ans. L'optimisme quant à la reprise économique, suite à la fin des contrôles de la pandémie dans le pays fin novembre et début décembre, a fait progresser la devise.

"Même si la pression de la dépréciation a diminué, la volatilité à double sens du taux de change du yuan sera toujours la norme en 2023", a déclaré le Securities Times.

"Le rétrécissement de l'excédent de la balance courante et l'écart de rendement entre la Chine et les États-Unis continueront à ajouter une pression de dépréciation sur le yuan", a-t-il averti.

Ce journal, de Pékin, et les deux autres ont exhorté les investisseurs à adopter une neutralité vis-à-vis du risque en matière de change.

Le relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et la force du dollar qui en résulte ont été un facteur clé qui a pesé sur le yuan en 2022, car les rendements américains plus élevés ont attiré l'argent vers les actifs libellés en dollars.

Les marchés s'attendent largement à ce que la banque centrale américaine continue de relever les taux d'intérêt lors de ses prochaines réunions jusqu'à ce qu'elle soit certaine que l'inflation a atteint un sommet.

Le China Securities Journal de Pékin a déclaré que l'amélioration des prévisions économiques de la Chine restait la force la plus fondamentale pour décider de la valeur du yuan.

"Après une correction raisonnable, le yuan continuera probablement à être soumis à une volatilité à double sens, convergeant progressivement vers une fourchette raisonnable à long terme", a déclaré le journal.

Le Shanghai Securities News a déclaré que la valeur du yuan serait principalement déterminée par des facteurs domestiques cette année. Le rythme des améliorations des fondamentaux économiques deviendrait le point central.

Les récents indicateurs économiques, y compris l'activité des usines en décembre, ont suggéré que la montée en flèche des infections COVID-19 suite à la suppression des restrictions sociales a perturbé la production en décembre et a pesé sur la demande.

De nombreuses banques d'investissement, dont Nomura et JPMorgan, ont revu à la baisse leurs estimations du produit intérieur brut chinois pour le quatrième trimestre et pour 2022.