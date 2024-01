Un journaliste de Xinhua a atterri à Nauru mercredi, le premier de l'agence de presse officielle chinoise à poser le pied sur cette île isolée du Pacifique après que celle-ci a abandonné Taïwan au profit de la Chine, alors que les médias d'État chinois s'empressent de renforcer leur présence locale.

Sur cette minuscule île, dont la superficie n'est que de 21,1 km2, la télévision d'État chinoise CCTV a agi encore plus rapidement, en publiant son premier reportage sur Nauru le jour même où ce pays a déclaré qu'il ne reconnaîtrait plus Taïwan en tant que pays et qu'il rétablirait ses liens avec la Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire.

Avec le bureau présidentiel de Nauru en arrière-plan, un journaliste de CCTV a déclaré lundi que Nauru avait rompu ses "soi-disant relations diplomatiques" avec Taïwan et reconnu le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal représentant l'ensemble de la Chine.

Le journaliste de CCTV se trouvait à Nauru avant même que la nation insulaire ne rétablisse ses liens avec la Chine et non plus avec Taïwan. Nauru a brièvement reconnu la Chine dans les années 2000.

Selon le quotidien d'État Beijing Daily, le reporter de CCTV est arrivé à Nauru en mai 2023 en tant que représentant du Parti communiste d'une société chinoise d'ingénierie portuaire travaillant sur un projet local.

La course à l'implantation d'une présence médiatique chinoise dans cette nation insulaire d'à peine 12 000 habitants précède même l'annonce officielle de l'arrivée de diplomates chinois à Nauru.

La Xinhua, dans un rapport publié mercredi depuis Yaren, la capitale de Nauru, a déclaré qu'elle avait engagé un correspondant et mis en place un bureau de reportage à Nauru le jour même où les liens diplomatiques ont été modifiés.

Taiwan a déclaré que la nouvelle du changement diplomatique de Nauru était arrivée "soudainement" et que la Chine avait spécifiquement choisi le moment de l'élection présidentielle taïwanaise pour cibler Nauru, juste au moment où les pays félicitaient Taiwan pour le bon déroulement du processus électoral samedi.

Depuis la rupture des liens, les médias taïwanais ont publié des articles sur les problèmes de santé de Nauru, en particulier sur les chiffres élevés de l'obésité, et sur son rôle dans l'hébergement des réfugiés pour l'Australie.

Les internautes taïwanais ont également laissé des messages de colère sur la page Facebook du gouvernement de Nauru, dénonçant la décision, ce qui a incité le gouvernement de Nauru à publier que "Cette page invite à une critique éduquée, informée et constructive. Elle ne tolère pas les abus et les grossièretés".

Le gouvernement de Nauru a depuis restreint les commentaires sur sa page Facebook officielle et a averti que les abus en ligne pouvaient faire l'objet de sanctions pénales, après une vague de commentaires désobligeants postés dans le sillage de l'annonce.