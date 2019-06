Les médias face à la "gratuité" de l'information

L'accélération rapide de l'Internet mobile et des smartphones a révolutionné la diffusion de l'information et détruit les modèles économiques de nombreuses entreprises de presse au cours des 20 dernières années, entraînant une baisse des revenus, des licenciements et des prises de contrôle.La migration massive de la publicité vers des géants technologiques américains tels que Facebook Google et Amazon a fait grimper les revenus alors que plus de la moitié de la population mondiale a maintenant accès à l'information via une connexion Internet.L'Institut Reuters pour l'étude du journalisme (Reuters Institute for the Study of Journalism) souligne, dans son rapport annuel sur l'information numérique (Digital News Report) que la plupart des gens ne veulent pas payer pour l'information en ligne. Au cours des six dernières années, il n'a été constaté qu'une faible augmentation de la proportion de personnes disposées à le faire. Et même parmi ceux qui paient, il y a une "fatigue de l'abonnement", qui traduit leur réticence grandissante à payer plusieurs abonnements différents. S'il faut payer, beaucoup d'individus préfèrent le faire pour des films ou de la musique. Certaines entreprises de médias vont donc faire faillite."Une grande partie de la population est parfaitement satisfaite des informations auxquelles elle peut accéder gratuitement et même parmi ceux qui sont prêts à payer, la majorité d'entre eux ne sont prêts à s'abonner qu'une seule fois", a déclaré Rasmus Kleis Nielsen, directeur du Reuters Institute. "Beaucoup de gens sont vraiment étrangers au journalisme qu'ils voient - ils ne le trouvent pas particulièrement digne de confiance, ils ne le trouvent pas particulièrement pertinent et ils ne trouvent pas qu'il leur apporte beaucoup".Alors que de nombreux médias ajoutent des paywalls et que certains voient augmenter le nombre d'abonnements numériques, la proportion de personnes payant pour des informations en ligne n'a guère changé, si ce n'est la hausse de "Trump bump" aux États-Unis en 2016/2017. Outre-Atlantique, ceux qui paient pour de l'information en ligne sont probablement riches et diplômés : Le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post s'en sortent bien dans le numérique. Pourtant, près de 40% des nouveaux abonnements numériques au New York Times concernent les mots croisés et la cuisine, selon l'Institut Reuters, qui cite un article de Vox.En Grande-Bretagne, environ un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir cherché à éviter l'information à cause du Brexit. Les partisans de la sortie de l'UE ont indiqué que l'actualité les attristait et qu'elle n'était pas forcément fiable. Il n'y a eu aucune poussée liée au Brexit."Si les organes d'information veulent aller directement à la rencontre des utilisateurs dans un environnement dominé par les plateformes, s'ils veulent convaincre les gens de payer pour leur journalisme, ils doivent convaincre les gens que le journalisme qu'ils publient a de la valeur pour eux, pour le public", ajoute Nielsen.Alors qu'elles se battent pour obtenir des revenus, les entreprises de presse sont confrontées à une menace croissante de la part de fournisseurs de divertissement tels que Netflix, Spotify, Apple Music et Amazon Prime. "Dans certains pays, la fatigue des abonnements peut également s'installer, la majorité préférant dépenser son budget limité en divertissement ( Netflix Spotify ) plutôt qu'en actualités", explique Nic Newman, chercheur associé principal à l'Institut Reuters. "Il n'est pas surprenant que l'information arrive en queue de peloton par rapport à d'autres services tels que Netflix et Spotify, en particulier pour la plus jeune moitié de la population".Lorsqu'on leur a demandé quel abonnement aux médias ils choisiraient s'ils n'en avaient qu'un pour l'année suivante, seulement 7% des moins de 45 ans ont choisi l'information. Le rapport indiquait que 37% opteraient pour la vidéo en ligne et 15% pour la musique en ligne. Des agrégateurs attendent également dans les coulisses : Apple News+ offre un abonnement à prix unique pour accéder à des titres haut de gamme tels que TIME, The Atlantic, The New Yorker, Vogue, The Wall Street Journal ou le Los Angeles Times. Cela pourrait priver les éditeurs d'un lien direct avec les consommateurs, ce qui limiterait l'information dont ils disposent pour rendre la publicité ciblée plus efficace et utile."En dépit de plus grandes opportunités dans les contenus payants, il est très probable que la majorité des contenus fournis par les services d'information resteront gratuits et dépendants de la publicité à marge faible, un marché où les grandes plateformes technologiques détiennent la plupart des atouts", poursuit Newman.L'Institut Reuters pour l'étude du journalisme est un centre de recherche de l'Université d'Oxford qui suit les tendances des médias. La Fondation Thomson Reuters, la branche philanthropique de Thomson Reuters, finance l'Institut Reuters.