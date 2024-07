Voitures de luxe, hélicoptères privés, montagnes d'argent. Le mode de vie somptueux des législateurs kenyans, étalé sur TikTok et X, a alimenté la colère qui couvait le mois dernier au sein d'une population jeune et branchée, face aux propositions de hausses d'impôts.

Les manifestations qui ont eu lieu pendant des semaines pour protester contre les mesures fiscales ont de plus en plus attiré l'attention sur les salaires élevés, les avantages et l'ostentation des membres du parlement dans un pays où les trois quarts de la population sont jeunes et où les emplois bien rémunérés sont rares.

La colère a atteint son paroxysme le 25 juin, lorsque les manifestants ont pris d'assaut le parlement et y ont mis le feu, en jetant des pierres sur les véhicules des hommes politiques qui fuyaient. Depuis lors, les résidences privées et les entreprises de plusieurs députés, principalement ceux associés à la coalition au pouvoir, ont été attaquées.

Aujourd'hui, TikTok et X sont utilisés comme outils de protestation. Les vidéos des politiciens sont éditées et repostées avec des commentaires négatifs. Les plateformes sont inondées d'allégations de mauvaise gestion des fonds et de discussions sur les prochaines étapes pour le mouvement des jeunes, encore largement dépourvu de leader.

Les activistes échangent des conseils sur la manière d'utiliser les pouvoirs de rappel pour renverser les représentants et ont même construit un chatbot alimenté par l'IA qui crache des rapports médiatiques sur les allégations de corruption lorsque le nom d'un politicien est saisi.

En avril et en mai, pendant la période précédant les manifestations, Zaheer Jhanda, député du parti au pouvoir, a posté sur TikTok des vidéos de lui admirant sa rutilante Range Rover, une Mercedes G Wagon et une Lexus, ce qui a suscité des commentaires en ligne très virulents.

Depuis, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut son domicile, dans la ville de Kisii, à l'ouest du pays.

Jhanda n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

"L'artiste et activiste Rachel Stephanie Akinyi a déclaré : "Pourquoi nous montrez-vous votre style de vie somptueux tout en ne faisant pas votre travail en tant que dirigeant ?

"Qu'essayez-vous de nous montrer ? Nous avons le pouvoir d'utiliser votre argent comme nous le voulons, pour répondre à nos propres besoins. Mais qu'en est-il de nous ?", a déclaré Mme Akinyi, qui se fait appeler "Spontaneous The Poet".

Signe de la pression que les manifestations exercent sur le président William Ruto, celui-ci a déclaré jeudi qu'après avoir écouté les Kenyans et réfléchi, il avait limogé l'ensemble de son cabinet, à l'exception du ministre des affaires étrangères, dans le but de mettre en place un nouveau "gouvernement à base élargie".

La semaine dernière, M. Ruto, 57 ans, a déclaré que certains fonctionnaires faisaient preuve d'une "opulence odieuse". Il a annoncé des mesures d'austérité, notamment des coupes dans le budget de ses propres bureaux, et a ordonné une révision des augmentations de salaire que les députés et d'autres fonctionnaires devaient recevoir en juillet.

Didmus Barasa, député du parti au pouvoir pour Kimilili, dans l'ouest du Kenya, a déclaré à Reuters que les manifestants avaient de bonnes raisons de s'inquiéter de ce qu'il a appelé "l'insensibilité" du gouvernement dans sa gestion du développement économique. Il n'a pas donné plus de détails.

M. Barasa a nié que les députés étaient surpayés.

Sa richesse personnelle, y compris un hélicoptère privé, est une récompense pour des activités commerciales légitimes, a-t-il déclaré. M. Barasa, qui est un ancien soldat et n'est pas très connu en tant qu'homme d'affaires, a déclaré qu'il était propriétaire d'un hôpital en Turquie.

"Oui, j'ai un hélicoptère. J'ai un hélicoptère que j'ai acheté", a-t-il déclaré. "Je suis une source d'inspiration pour de nombreux jeunes dans ce pays.

Interrogé par un sénateur au sujet de l'hélicoptère, M. Barasa avait précédemment déclaré dans des commentaires en ligne qu'il pouvait se l'offrir parce qu'il avait choisi de n'avoir qu'une seule épouse et qu'il croyait en Dieu.

Caroline Gaita, directrice exécutive de Mzalendo, une organisation qui surveille le Parlement, a déclaré que les jeunes Kényans qui se désintéressaient auparavant de la politique se réengagent, conscients de l'impact de la législation sur leur vie quotidienne et exigeant que les législateurs les écoutent.

Qualifiant les manifestations de "réveil de la génération Z", Tom Mboya, expert en politique et en corruption au Kenya, a déclaré que l'on avait l'impression que les hommes politiques étaient rarement, voire jamais, tenus de rendre des comptes depuis l'entrée en fonction de M. Ruto en 2022.

"Ils sont devenus plus audacieux dans leur style de vie tape-à-l'œil et opulent à un moment où les Kenyans sont taxés au maximum", a déclaré M. Mboya à propos des fonctionnaires et des députés, dont certains ont été filmés en train de distribuer des liasses de billets aux habitants de leurs circonscriptions.

En 2023, le Kenya était classé 126e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, perdant ainsi trois places par rapport à 2022.

Le bureau de M. Ruto n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire.

LES LÉGISLATEURS FACE À LA RÉVOCATION

Le 26 juin, M. Ruto a supprimé les hausses d'impôts qui avaient déclenché les troubles. Au moins 39 personnes ont été tuées dans les violences liées aux manifestations.

Mais la colère n'est pas retombée.

Après avoir rencontré peu d'opposition depuis son élection en 2022, M. Ruto et les députés doivent maintenant faire face à des manifestations plus modestes mais continues dans tout le pays, qui transcendent les clivages politiques et ethniques qui ont historiquement façonné les mouvements sociaux au Kenya, puissance régionale et allié de l'Occident.

De plus en plus de voix s'élèvent pour que les législateurs soient destitués dès maintenant plutôt que d'attendre les élections de 2027. Des lignes directrices ont été publiées en ligne sur la manière de procéder, ce qui constituerait la première utilisation des pouvoirs de révocation introduits en 2010.

La procédure consiste à recueillir les signatures d'au moins 30 % des électeurs inscrits dans la circonscription, puis à les présenter à la commission électorale.

Les électeurs de la circonscription de Kabete, près de Nairobi, ont recueilli 5 000 des 10 000 signatures nécessaires pour révoquer leur député, a déclaré Ndungi Githuku, un militant des droits de l'homme impliqué dans le processus.

"J'espère que Kabete sera en mesure d'inciter le reste du pays à agir", a déclaré M. Githuku. "Nous reprenons ce pays en main.

L'opposition kenyane, soucieuse de ne pas se laisser entraîner par la vague de mécontentement, a désigné six de ses propres membres pour être rappelés, selon la même procédure.

Même si les députés sous pression échappent à l'éviction, ils ont perdu leur légitimité aux yeux des Kényans, a déclaré le sénateur Richard Onyonka, qui a été député pendant 15 ans.

"Je pense qu'ils sont gravement endommagés", a-t-il déclaré.

DISTRIBUER DES MILLIONS

Les députés kenyans gagnent environ 33 fois le salaire moyen national, et ne sont pas étrangers aux accusations de corruption et de gaspillage.

Le salaire de base des députés est actuellement de 725 502 shillings kenyans (5 650 $) par mois, dans un pays où le revenu annuel par habitant est d'environ 2 000 $, ce qui les place parmi les mieux payés au monde par rapport aux revenus moyens.

Ils peuvent prétendre à un supplément pour siéger dans des commissions, à des prêts bon marché pour l'achat d'une maison ou d'un véhicule supplémentaire, et à des milliers de dollars par mois pour leurs déplacements dans les circonscriptions.

Chaque année, chacun des 290 députés kenyans reçoit plus d'un million de dollars dans le cadre d'un programme appelé Constituency Development Funds (CDF), mis en place pour promouvoir le développement local. Ce programme est depuis longtemps l'objet d'accusations de la part de l'auditeur général du Kenya et des médias nationaux, selon lesquelles l'argent est dépensé de manière inefficace ou détourné.

La Cour suprême du Kenya a statué en 2022 que le programme était illégal, mais il n'a pas été supprimé, fournissant aux députés de l'argent à distribuer pour construire des salles de classe, subventionner l'éducation ou améliorer la sécurité.

Une analyse de Reuters portant sur 100 audits des dépenses des circonscriptions par le vérificateur général a révélé 42 circonscriptions où un total d'environ 1,7 milliard de shillings (13 millions de dollars) de dépenses dans le cadre du programme CDF sur les bourses pour les enfants scolarisés n'a pas pu être entièrement comptabilisé au cours de l'exercice financier 2021/22.

Les 58 autres audits examinés ne mentionnaient pas les bourses.

Le président de l'Assemblée nationale n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les députés ont longtemps justifié leur rémunération élevée en affirmant qu'ils étaient censés distribuer de l'argent dans leur circonscription.

Un rapport publié en 2021 par des groupes de réflexion britanniques et néerlandais, la Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, a révélé que les aspirants députés kenyans avaient dû dépenser plus de 180 000 dollars, principalement de leur poche, pour faire campagne en 2017, un chiffre susceptible d'avoir augmenté en 2022, selon l'expert anti-corruption Mboya, l'un des auteurs de ce rapport.

Le week-end, il n'est pas rare que les législateurs rentrent chez eux dans des flottes de SUV ou en hélicoptère.

"Les gens sont en colère et nous détestent en tant que dirigeants parce que tous les week-ends, des hélicoptères sillonnent le ciel, tous se rendant à des fonctions où ces millions sont distribués", a déclaré Boni Khalwale à ses collègues sénateurs le 3 juillet.