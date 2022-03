Les médias sur la défensive alors que la Russie criminalise la "désinformation"

Koste - Parler d'une "attaque non provoquée" des Russes sur l'Ukraine est un non sens absolu, un déni de vérité et une manipulation des masses. Sans aucun doute, Poutine a eu raison de couper la Russie de l'Internet, pour se protéger de la désinformation scandaleuse de l'occident, qui prend décidément les gens pour des cons, et les rend cons.

parler de "non provoquée" :

- c'est fermer les yeux sur ce qui se passe en Ukraine : un vrai génocide sur quiconque parle Russe. 14 000 civils, hommes femmes et enfants, abattus commme des chiens, comme en 1994 au Rwanda.

- C'est nier plus de 8 ans de négociations de la part de Poutine avec le gouvernement nationaliste et assassin Ukrainien, sans aucun résultat

- C'est soutenir un gouvernement ségrégationniste, gouvernement d'un pays dont la capitale (Kiev) était la capitale de la "Grande Russie" bien avant l'URSS et Alexandre le Grand, et qui explique les millions de Russes légitimement en Ukraine.

- C'est ignorer l'histoire, et que l'Ukraine a toujours été divisée entre pro et anti russes

- C'est une auto-proclamation américaine de juge du monde

- C'est accepter l'hypocrisie d'un pays dont les 5 derniers présidents ont déclaré pas mins de 11 guerres, dont AUCUNE n'a été justifiée par une demande d'aide des pays concernés (Afganistan, Irak x 2 , Lybie etc...)

- C'est soutenir la tyrannie américaine sur les choix européens de peur de sanctions économiques...

c'est tout simplement ne pas voir plus loin que le bout de son nez, aveuglé par son propre impérialisme. 1