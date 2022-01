Les meilleurs fonds spéculatifs gagnent un montant record de 65,4 milliards de dollars pour leurs clients en 2021 - données LCH

Les 20 fonds spéculatifs les plus performants au monde ont rapporté 65,4 milliards de dollars à leurs clients en 2021, établissant ainsi un nouveau record, alors que les marchés boursiers ont progressé malgré la hausse des prix et les cas de coronavirus, selon les données de LCH Investments.

En tant que groupe, les gestionnaires les plus performants ont gagné plus d'un tiers des 176 milliards de dollars que tous les fonds spéculatifs ont gagné l'année dernière, a indiqué LCH Investments, une société de fonds de fonds qui suit les rendements et fait partie du groupe Edmond de Rothschild.

Les 20 premiers, dont les sociétés d'investissement de renom TCI Fund Management et Citadel, ont enregistré un rendement moyen de 10,5 % et ont géré conjointement près d'un cinquième des 3 600 milliards de dollars d'actifs du secteur, selon les données. Leurs rendements ont toutefois été inférieurs à ceux du marché boursier.

Les plus performants en 2021 ont dépassé les 63,5 milliards de dollars qu'ils ont réalisés en 2020 et les 59,3 milliards de dollars de 2019, malgré les variantes de coronavirus Delta et Omicron et les craintes que la Réserve fédérale américaine doive bientôt augmenter les taux d'intérêt pour faire face à la flambée des prix.

"Les gains nets générés par les 20 premiers gestionnaires pour leurs investisseurs ... ont été les plus élevés jamais enregistrés, dépassant les gains de 2020 qui ont également établi un record, a déclaré Rick Sopher, président de LCH.

Il y a eu un bouleversement parmi les plus performants en 2021, puisque TCI Fund Management de Chris Hohn a gagné 9,5 milliards de dollars et Citadel de Ken Griffin 8,2 milliards de dollars pour les investisseurs, se classant ainsi aux deux premières places.

Le grand gagnant de 2020, Tiger Global de Chase Coleman, qui a gagné 10,4 milliards de dollars en 2020, a enregistré des pertes de 1,5 milliard de dollars en 2021, selon les données. Millennium d'Israel Englander, qui s'est également classé en tête de liste en 2020 avec un gain de 10,2 milliards de dollars, a affiché un gain de 6,4 milliards de dollars en 2021.

Bridgewater de Ray Dalio, le plus grand fonds spéculatif du monde, a rebondi après une année décevante de pertes en 2020 avec un gain de 5,7 milliards de dollars en 2021, selon les données.

Third Point de Daniel Loeb, qui poursuit une série de stratégies, dont l'investissement activiste, a fait son entrée dans le top 20 en 2021 avec un gain de 3,3 milliards de dollars.

Les représentants de ces fonds spéculatifs ont refusé de commenter.

Même si de nombreuses sociétés ont gagné des milliards, les fonds spéculatifs axés sur les actions sont restés largement à la traîne de l'indice boursier plus large S&P 500, qui a gagné 27 % en 2021. Ils "n'ont généralement pas saisi pleinement les rendements spectaculaires disponibles sur les marchés d'actions", a déclaré M. Sopher, ajoutant que "leur faible exposition nette et un environnement difficile pour la vente à découvert ont limité leurs rendements."