Les meilleurs fonds spéculatifs ont rapporté beaucoup moins à leurs clients en 2022, selon les données de LCH.

Les 20 premiers gestionnaires, menés par Citadel de Ken Griffin, Bridgewater Associates et D.E. Shaw Group, ont fait moins de la moitié des 65,4 milliards de dollars que le groupe a rapportés en 2021, lorsque la hausse des cours boursiers a conduit à un rendement record. En comparaison, ils ont gagné 63,5 milliards de dollars en 2020 et 59,3 milliards de dollars en 2019.

En 2022, lorsque les craintes de hausse des taux d'intérêt et l'incertitude géopolitique ont pesé sur les marchés, les sociétés d'investissement qui se sont concentrées sur les stratégies de trading et ont parié sur les tendances macroéconomiques ont récolté des gains. Celles dont les stratégies étaient liées aux mouvements du marché ont trébuché.

Rick Sopher, président de LCH, une société de fonds de fonds qui suit les rendements et qui fait partie du Groupe Edmond de Rothschild, a déclaré que 2022 a été une année de "grande divergence" au cours de laquelle plusieurs des 20 premiers gestionnaires ont réussi à faire des gains pour leurs investisseurs malgré les chutes importantes des marchés des actions et des obligations.

L'année dernière restera surtout dans les mémoires comme une année difficile, l'indice général S&P 500 ayant perdu 20 % et des gestionnaires de fonds spéculatifs de premier ordre comme Tiger Global et Third Point ayant essuyé des pertes. Dans l'ensemble, les hedge funds ont perdu 208 milliards de dollars en 2022 pour les clients, marquant ainsi la plus forte baisse en une seule année depuis 2008, année où ils avaient perdu 565 milliards de dollars, selon les données de LCH.

Les fonds spéculatifs, qui géraient conjointement 3,3 trillions de dollars au 31 décembre 2022, selon les données d'eVestment, promettent souvent de surperformer, surtout lorsque les marchés trébuchent.

Il y a eu un bouleversement parmi les plus performants, puisque Citadel de Griffin, qui a gagné 16 milliards de dollars, a pris la première place devant Bridgewater, qui a gagné 6,2 milliards de dollars.

D.E. Shaw, Millennium Management, Soros Fund Management, Elliott Management et Viking Global Investors se sont également classés dans le top 10.

Caxton Associates et Moore Capital, des sociétés qui ont bénéficié de la macro-négociation en 2022, ont fait leur retour sur la liste, selon LCH, tandis que Tiger Global, dont le fondateur Chase Coleman a fait ses débuts chez Tiger Management de Julian Robertson, et Third Point ont baissé dans la liste.

Citadel, qui a été fondée par Griffin en 1990, a vu son portefeuille phare Wellington gagner 38 % l'année dernière, tandis que son fonds à revenu fixe était en hausse de 33 %, selon une personne connaissant les chiffres.