Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé mercredi les Houthis du Yémen à cesser leurs attaques contre le transport maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, estimant qu'elles menaçaient la stabilité régionale, la liberté de navigation dans le monde et l'approvisionnement en nourriture.

Lors de la première réunion officielle du Conseil en 2024, les membres ont également exigé que les Houthis libèrent le Galaxy Leader, un cargo japonais lié à une société israélienne, et son équipage, dont le groupe s'est emparé le 19 novembre.

Les États-Unis estiment que la situation a atteint un "point d'inflexion", a déclaré Chris Lu, représentant des États-Unis auprès des Nations unies.

"Ces attaques ont de graves conséquences pour la sécurité maritime, la navigation internationale et le commerce, et elles compromettent la fragile situation humanitaire au Yémen, menaçant l'acheminement de l'aide, a ajouté M. Lu.

"Le Conseil de sécurité ne doit pas laisser cette situation perdurer. À cet égard, et compte tenu de l'urgence et de l'importance de la question, le Japon estime que le Conseil de sécurité devrait prendre des mesures appropriées pour dissuader les Houthis de proférer de nouvelles menaces et maintenir la paix et la sécurité internationales", a déclaré l'ambassadeur du Japon auprès des Nations unies, M. Kazuyuki Yamazaki, devant le Conseil.

Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré mercredi avoir "pris pour cible" un porte-conteneurs à destination d'Israël, un jour après que le Commandement central américain (CENTCOM) eut déclaré que le groupe militant avait tiré deux missiles balistiques antinavires dans le sud de la mer Rouge.