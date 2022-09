Les membres du G7 réaffirment leur unité sur la question du soutien à l'Ukraine

TOKYO (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont réaffirmé mercredi qu'ils coopéreraient pour poursuivre le soutien à l'Ukraine, a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi.

Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine a décidé de mobiliser les réservistes russe et laissé planer la menace de recourir à l'arme nucléaire.

"Nous avons réaffirmé que les membres du G7 travailleraient ensemble pour apporter leur soutien à l'Ukraine et oeuvrer à la sécurité alimentaire et énergétique", a déclaré Yoshimasa Hayashi lors d'une conférence de presse à New York.

Les membres du G7 ont également souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, a-t-il ajouté.

(Reportage Kiyoshi Takenaka; version française Camille Raynaud)